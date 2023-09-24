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苏州芭蕾舞团走进阿尔及利亚

2023年09月24日11:44 | 来源：新华网
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新华社阿尔及尔9月23日电（记者吴天雨）为庆祝中国与阿尔及利亚建交65周年，苏州芭蕾舞团携《忆江南-芭蕾精品荟萃》亮相阿尔及利亚，先后于20日在东部城市君士坦丁、22日和23日在首都阿尔及尔进行专场演出，共吸引约5000名观众到场。

本次演出由中国文化和旅游部、阿尔及利亚文化和艺术部、中国驻阿尔及利亚大使馆联合主办，演出剧目包括《天鹅湖》片段和《春之祭》《惊梦》《蜕变》《缚》等。

中国驻阿尔及利亚大使李健在演出前致辞说，苏州芭蕾舞团的演出是庆祝中阿建交65周年系列文化活动的一部分。此次演出以芭蕾舞的形式传递中国文化元素，体现出文化的包容和融合，人类对美的共同追求、对和平与美好的向往。

阿尔及利亚文化和艺术部长苏拉娅·穆卢吉在致辞中说，建立在相互尊重基础上的文化交往一直是两国友好合作的重要组成部分，中国苏州芭蕾舞团在阿尔及利亚的演出体现了两国人民之间紧密的文化联系。

苏州芭蕾舞团团长王全兴在接受新华社记者采访时表示，希望通过此次系列演出，将中国的传统文化、苏州的地域特色表现出来，加深当地民众对中国文化的了解，架起跨文化友谊之桥。

除专场演出外，演员们18日在阿尔及尔的广场上演“快闪芭蕾”，吸引众多市民驻足欣赏。

(责编：王禹蘅、燕勐)

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