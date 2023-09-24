新华社开罗9月23日电（记者闫婧 张健）由太原市文物局与开罗中国文化中心联合主办的“美成天龙——天龙山石窟数字复原国际巡展”23日在开罗中国文化中心开展。

埃及文明博物馆副馆长迈萨拉·侯赛因表示，这些精美绝伦的展品来到埃及，是埃及人深度了解中国文化的宝贵机会。天龙山石窟的数字复原将地理、古迹、人文都呈现出来，制作精良。中国利用现代技术手段复原和保护历史古迹的先进做法值得向全世界推广。

山西省委常委、太原市委书记韦韬在开幕式上介绍说，此次国际巡展利用幻影成像、全息影像等科技手段，数字化再现了散落在多个国家的天龙山造像，全面展示天龙山石窟艺术的辉煌瑰丽。同时走进埃及的还有叔虞方鼎、赵卿鸟尊和宋塑侍女像（仿制品）等，希望更多埃及民众通过文物展览了解天龙山石窟，了解太原。

中国驻埃及大使馆公使张朝阳表示，近年来，中埃关系实现跨越式发展，人文领域交流成果丰硕，此次展览将中外艺术交流融汇之美更加真实、可感地展现在埃及民众面前，将增进中埃两国人民的相互了解和传统友谊。

在展览现场深度体验天龙山AR佛像数字复原交互的埃及明亚大学中文系主任艾哈迈德·扎里普告诉新华社记者，“这种体验很震撼，希望在埃及看到更多这样的中国文物展览”。

参加活动并观看展览的还有埃及外交事务委员会秘书长阿里·希夫尼以及中埃文物文博界专家学者等70余人。

中埃文化遗产保护利用交流与合作论坛同期开幕。

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