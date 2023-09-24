新华社开罗9月23日电 专访：共建“一带一路”合作项目让埃及获益匪浅——访埃及外交部前副部长希夫尼

新华社记者沈丹琳 姚兵

埃及外交部前副部长阿里·希夫尼日前在开罗接受新华社记者采访时表示，埃中关系处于前所未有的发展阶段，共建“一带一路”合作项目的落实让埃及获益匪浅。

现任埃及中国友好协会副会长的希夫尼对记者说：“两国领导人对双边关系的深刻理解，以及对地区形势的远见卓识，推动两国关系实现了跨越式发展。”

希夫尼是中国的老朋友，他曾担任埃及驻华大使，走访过中国20多个省份。他高度赞扬过去十年共建“一带一路”合作取得的成就，认为共建“一带一路”合作深化了埃中关系。他说：“中国是蓬勃发展的经济大国，也是全球贸易大国，在科技和人工智能领域取得了前所未有的成就，埃及也可以从中获益。”

他指出，自2014年埃中将两国关系提升为全面战略伙伴关系以来，两国在各方面的合作不断向前推进。他说，埃及在规划“2030愿景”时，一直在寻找与共建“一带一路”倡议的契合点。“埃及寻求与中国一同探索并落实该倡议在埃及各地的合作方式。”

希夫尼说，目前苏伊士运河走廊经济带和苏伊士运河经济区是吸引中国投资的最佳范例。比如中国玻璃纤维公司在苏伊士运河经济区设立埃及工厂，让埃及的玻璃纤维产业从无到有，使埃及一跃成为世界第四大玻璃纤维生产国。同时，一系列基础设施项目在埃及落地，包括中企承建的埃及新行政首都中央商务区、地中海沿岸的阿拉曼新城超高综合体项目、南部阿斯旺省的本班光伏产业园等。

对于埃中未来的合作方向，希夫尼认为，双方在绿色发展和向环保产业转型方面大有可为。他说，一方面中国在绿色发展领域具有开创性的经验，另一方面埃及亟需进行绿色转型。

“几十年来，中国在经济发展和现代化建设方面取得了巨大成就，并为包括埃及在内的发展中国家提供了很多帮助。我们确实受益于中国的现代化发展经验。”希夫尼说。

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