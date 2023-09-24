新华社西安9月24日电（记者雷肖霄、吕秋平、程潇）千年前的驼队，穿过漫长的时空走廊化身为日夜兼程的中欧班列、不绝于途的货运汽车和往来不歇的空中航班。贸易货物从茶叶、丝绸到大型机械设备，再到光伏组件、新能源汽车……在“一带一路”倡议下，这条经贸友谊之路如今生机勃勃、绿意盎然。

欧亚经济论坛22日在陕西省西安市开幕，同日举行了分论坛“2023丝路绿色能源国际合作大会”。“中亚地区有丰富的风光资源，希望通过这次论坛能加强区域伙伴在绿色能源方面的合作交流。”联合国亚洲及太平洋经济社会委员会北亚和中亚次区域办事处总干事尼古拉·波莫希尼科夫在会上说。

绿色发展正成为全球共识，而越来越多中国企业也成为“一带一路”上追“风”逐“日”的绿色力量。

8月3日，随着中欧班列（西安—塔什干）陕乌经贸合作隆基绿能光伏组件出口专列首发，装载着50个集装箱光伏组件的长安号缓缓驶出西安国际港站，一路西行奔向乌兹别克斯坦。这些光伏组件将用在乌兹别克斯坦建设规模为1吉瓦的光伏项目，项目落地后，可为当地提供24亿度清洁能源，减少碳排放240万吨。

隆基绿能科技股份有限公司中亚代表处工作人员杜尔别克·奥塔约诺夫认为，在乌兹别克斯坦经济绿色转型中，中国企业发挥着巨大作用。“每当看到在自己的帮助和努力下，安装完成了一个太阳能系统，哪怕规模很小，我也很有成就，中国人民是我们真正的朋友。”

隆基绿能科技股份有限公司党委书记李文学介绍，截至目前，隆基组件出口已发货超过100列中欧班列长安号，共计5000个高柜，分别运往荷兰、德国、比利时等不同国家。

越来越多亚欧国家在共建“一带一路”过程中，加快绿色发展步伐。白俄罗斯自然资源与环境保护部部长安德烈·胡德克在论坛上表示，白俄罗斯现阶段发展的优先方向之一就是绿色经济。

锦浪科技股份有限公司副总经理陆荷峰说，近年来东南亚市场也开始对来自中国的绿色能源产品表现出浓厚兴趣。“看到东南亚新兴市场的潜力后，我们在越南建立了一个产能达5吉瓦的工厂，预计今年将开始逐步释放产能。”

“一带一路”共建国家间的绿色能源合作正不断惠及各国人民。“巴基斯坦90%以上地区阳光都非常充沛，适合发展太阳能，我家屋顶上现在也装上了光伏板！”来自巴基斯坦的论坛参展商阿迪尔·艾哈迈德说，“许多光伏板都是中国制造的。”

能源结构逐渐向“绿”，推动“一带一路”共建国家产业链不断升级。22日，在和论坛同期举办的中国（陕西）进出口商品展上，一辆辆中国产的新能源汽车吸引着消费者目光。中国汽车工业协会数据显示，今年1至8月，中国新能源汽车出口72.7万辆，同比增长1.1倍。

作为中国新能源汽车产量首个突破百万辆的城市，西安于今年4月21日开通了首趟中欧班列新能源汽车出口专列，被誉为“钢铁驼队”的中欧班列化身为“一带一路”上的绿色使者。

“推动共建‘一带一路’能源合作高质量发展，构建更加绿色、包容的能源未来，可以共同维护国际能源资源产业链供应链安全，积极应对全球气候变化，促进‘一带一路’合作伙伴绿色低碳发展。”中国能源研究会理事长史玉波说。

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