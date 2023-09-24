新华社北京9月23日电 美国白宫22日指示联邦机构做好“关门”准备，缘由是众议院多数党共和党内部分歧严重，无法就拨款达成一致。今年以来，美国财政管理乱象频发，党争不断。

2023财年将于本月30日结束，如果届时没有任何财政预算方案，美国政府将面临“停摆”。据美联社报道，美国国会新财年全面支出法案包含12项拨款计划，为政府各个机构提供资金，但出台法案过程耗时。因此，国会通常会先通过一项临时拨款法案，以维持政府机构继续运转。

然而，共和党籍众议院议长凯文·麦卡锡眼下面临共和党内部强硬保守派的巨大压力，后者要求他大幅削减联邦开支。这些强硬保守派表示，不接受任何临时拨款法案，国会必须就全部12项拨款计划谈拢。但通常情况下，最早要到12月，国会才能就这些拨款计划达成一致。

许多强硬保守派与前总统唐纳德·特朗普站在一起，共同反对麦卡锡今年早些时候与民主党籍总统约瑟夫·拜登达成的临时预算协议。

麦卡锡22日在国会大厦告诉媒体记者，他倾向于避免政府关门，但众议院共和党中的强硬保守派实际上已经控制了局面。他希望众议院26日复会时能够向前推进，通过12项拨款计划。

众议院共和党内部在政府拨款问题上的僵局导致一系列活动面临风险，包括向军队和执法人员支付薪酬、开展食品安全和食品援助项目、航空旅行和护照办理等，可能给美国经济造成严重破坏。

白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔22日说，如果联邦工作人员拿不到工资，那都是共和党人的错。拜登同样将可能导致政府关门的原因归咎于众议院共和党人。他最近在马里兰州的一次演讲中说，共和党人“违背了他们的承诺，威胁要进一步削减开支，威胁要再次关闭政府。”

美国企业研究所高级研究员凯文·科萨尔日前撰文指出，由于政治分裂严重、两党争斗加剧以及一些共和党保守派试图以政府关门来威胁民主党人控制开支等，政府关门的概率或许已经上升。

按美联社说法，自1976年以来，美国联邦政府已经出现了22次资金缺口，其中10次导致政府员工被迫休假。美国上次、也是最长的一次联邦政府关门发生在2018年底至2019年初特朗普执政期间，持续了35天，缘由是共和党与民主党在建造美墨边境“隔离墙”问题上分歧巨大，拨款法案无法通过。（刘曦）

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