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中蒙俄再添国际道路运输线路

沿亚洲公路网4号线国际道路运输试运行活动在新疆启动

2023年09月24日10:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月23日电  （记者韩鑫）9月22日，中蒙俄沿亚洲公路网4号线（AH4）国际道路运输试运行活动在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市启动。来自中蒙俄三方的9辆国际道路货运车辆组成试运行车队，缓缓驶出乌鲁木齐国际陆港区多式联运中心，向塔克什肯公路口岸进发。

　　据了解，试运行车队将从我国塔克什肯公路口岸出境，途经蒙方布尔干口岸、科布多省、查干诺尔口岸，进入俄方塔尚塔口岸、巴尔瑙尔市，最后抵达俄罗斯第三大城市——新西伯利亚，试运行活动全部车程约2253公里，接车仪式拟于9月28日在新西伯利亚举行。

　　此次活动，是拓展中蒙俄国际道路运输合作、推动构建区域经济发展新格局的重要举措。近年来，中蒙俄三国之间国际道路直达运输合作密切，互联互通水平有效提高，此次试运行活动线路，是继2019年沿亚洲公路网3号线开通后，第二条连接中蒙俄三国的国际道路运输通道，将进一步促进区域内资源要素有序流动、市场深度融合，为打造中蒙俄经济走廊发挥重要示范引领作用。

　　交通运输部数据显示，目前我国已与21个国家开展了国际道路运输合作。今年1至8月，全国累计完成国际道路运输货运量5652万吨，同比增长150.5%，出入境货运车辆210.86万辆次，同比增长131%。

(责编：王禹蘅、燕勐)

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