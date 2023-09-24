新华社赫尔辛基9月23日电（记者陈静）芬兰努尔米宁物流公司首席执行官奥利·波赫扬维尔塔日前在接受新华社记者专访时表示，多年的跨国合作经验使努尔米宁公司清楚地看到，中欧班列促进了合作共赢。

“最初，我们的目标是成为中国和斯堪的纳维亚地区之间头号集装箱列车运营商。2021年，我们与中国合作伙伴成功实现了这一目标。”波赫扬维尔塔说。

据他介绍，通过开发和运营中欧班列业务，努尔米宁公司拥有了来自10个欧洲国家的1000多名直接客户，每月运营10至15列满载列车，公司还在上海开设了办事处。“中欧班列存在巨大需求。”他说。

波赫扬维尔塔认为，发展欧中之间的铁路运输对于推动双边贸易发展和环保都产生了积极影响。中欧班列使中国和芬兰之间的交货时间缩短到10天左右，安全快速的铁路交通有助于企业充分挖掘商业增长潜力。此外，铁路运输还促进了远离海港地区的开发，并减少了运输过程中的二氧化碳排放。

“我们非常愿意扩展这项服务。”波赫扬维尔塔说，公司正与中东欧国家进行接触，将在时机成熟时进一步拓展中欧直达列车运输服务。

他表示，欧中之间的商业交流对于促进双方的合作和发展至关重要，“尤其是现在，世界比以往任何时候都更需要加强合作”。（参与：报道员徐谦）

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