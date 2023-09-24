新华社杭州9月23日电（记者姚友明、李典、王浩明、黄耀漫）23日晚，杭州奥体中心体育场，古风古韵和时尚现代在这里交相辉映，“数字烟花”华丽绽放，“数字火炬手”精彩亮相。这座被意大利旅行家马可·波罗称为“世界上最美丽华贵之天城”的城市，此刻成为亚洲乃至世界瞩目的焦点。

“江南忆，最忆是杭州。”杭州亚运会开幕式展现出杭州山水诗韵的隽永特质，让众多现场观众和记者印象深刻。科威特《火炬报》记者哈亚特说，他特别喜欢《国风雅韵》这个文艺表演的篇章。他说：“演员们穿着古装，坐在古船上面，那种情境简直美好得难以言喻。”

37岁的杭州市民王欣携一家四口在现场观看开幕式。他说，开幕式表演唯美大气，庄重华丽，充分展现了古都杭州的历史底蕴和青春活力。法国观众让·普安托说，杭州作为一座充满活力和文化传统的城市，此次开幕式不仅展现了中国悠久的文化历史，更展现了中国的现代化发展水平。

开幕式上众多的科技元素，也让不少现场观众大饱眼福。看到亚运史上首个“数字点火仪式”，上海市民郑晓峰激动万分。“作为普通观众，能够参与到亚运会数字点火仪式中，非常高兴，这种万众参与、数字互联的形式十分新颖，也充分体现了亚运会科技创新的光彩与成就。”他说。

来自哈萨克斯坦的记者艾哈迈托夫评价说，开幕式现场科技感十足，这说明杭州是一座未来之城。杭州城市美丽，市民友善，他此次是自北京冬奥会之后再次来到中国，感觉一定会不虚此行。

《钱塘潮涌》，反映健儿们争当时代弄潮儿和亚洲人民心手相连、携手同行的节目，同样引发了共鸣。乌兹别克斯坦24电视台记者诺尔别克·尼亚佐夫说，这是一场专业、恢宏、梦幻的开幕式。他当然要为本国选手加油，他也预祝中国选手好运。

印度记者迪潘克尔认为，杭州亚运会开幕式向亚洲和世界传递了科技和环保的理念。他说：“我们身处同一个世界，我们必须共同去保护这个世界。”

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