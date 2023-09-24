新华社北京9月23日电 由商务部和山东省共同举办的第四届跨国公司领导人青岛峰会将于10月10日至12日在青岛举办。目前已有316家跨国公司报名，其中世界500强和行业领军企业全球总裁级21人。

这是记者从国务院新闻办公室近日举行的新闻发布会上了解到的。商务部部长助理陈春江说，举办第四届跨国公司领导人青岛峰会，旨在进一步推动完善投资对接的高效平台，做好政策宣介，这既有利于全面展示我国经济发展新成就、新机遇，也有助于提振企业信心，让跨国公司更好搭乘中国发展的“快车”“便车”，共享机遇和红利。

山东省副省长宋军继介绍，本届峰会除开幕式、嘉宾会见、投资促进主题沙龙之外，还将举办一系列交流推介活动。包括跨国公司座谈会，商务部等国家部委举办政策闭门会，中国吸引外资政策说明和项目推介会暨黄河流域投资合作推介会，山东省政府经济咨询顾问会议，山东省产业推介会，跨国公司推介会，主宾省湖南省举办跨国公司恳谈会等。

跨国公司领导人青岛峰会为跨国公司与中国政府之间的沟通交流搭建了良好平台。如何解决外资企业在沟通交流中反映的问题和诉求也受到关注。

陈春江介绍，商务部将于9月底上线“外资企业问题诉求收集办理系统”，这相当于在网上搭建了一个外资企业圆桌会，企业足不出户，即可通过该系统随时反映项目落地建设和企业生产经营过程中遇到的各类问题，提出意见建议。系统将通过建立电子化问题台账，对办理过程进行全流程跟踪督办，进行闭环管理，确保反映的问题事事有着落、件件有回音。

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