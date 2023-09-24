新华社合肥9月23日电 题：“中国的发展总是令人惊叹”——记驻华使节走进安徽

新华社记者董雪、刘方强

9月19日至22日，来自希腊、塞浦路斯、南非、也门、老挝等10多个国家的驻华使节应外交部邀请赴安徽省参观访问，走进新能源汽车制造、AI技术应用等企业，探访世界文化遗产地宏村、世界地质公园黄山等人文历史名胜，感受科技与自然和谐共生的“皖”美魅力。

仲秋的江淮大地绿意仍浓。19日，使节们走进位于合肥经开区的江淮蔚来新能源汽车生产基地。汽车产业是安徽的“首位产业”，新能源汽车制造犹如强劲的新引擎，为当地工业经济发展注入绿色清洁的澎湃动力。

生产基地的车身车间内，近800台ABB机器人和库卡机器人繁忙地工作；总装车间中，一辆辆汽车正在自动生产线上等待最后的装配；车辆展厅里，簇新的新能源汽车静静地向使节们展示着自身的独特魅力。使节们频频称赞高度自动化的生产技术和整洁有序的生产环境，纷纷拿出手机对展厅中的展车拍照留念。

图为驻华使节在江淮蔚来新能源汽车生产基地参观。新华社记者董雪 摄

“中国的发展总是令人惊叹，这不仅造福中国人民，对世界也大有裨益。”在得知车身车间采用全铝车身生产线、整体自动化率接近98%时，也门驻华大使梅塔米不由发出感叹。

“希望这样的新能源汽车能够早日出口到乍得。”看着展厅中科技感十足的新能源汽车，乍得驻华大使哈里纳有感而发。一旁的莱索托驻华使馆临时代办莫塞迈表示，人类社会现阶段发展亟需清洁能源的汽车，在使用先进科技共同保护地球家园方面，中国给世界树立了好榜样。

当天，使节们还走进科大讯飞股份有限公司，了解该公司在智能语音、自然语言理解、计算机视觉等人工智能领域的发展。实时翻译60多种语言的AI同传、快速定位工业设备故障的声学成像仪、可以构建学科知识图谱的学习助手……基于人工智能开发的多场景应用设备给使节们留下深刻印象。

“今天展示的许多应用给生活中可能出现的问题提供了真正的解决办法，我想这就是科技的魅力。”塞浦路斯驻华大使玛夫罗玛蒂说，塞中两国在文化、旅游等方面合作已硕果累累，她期待未来两国能够在新能源产业、人工智能等高科技领域继续开展务实合作。

参观过程中，莫塞迈拿出一个同样来自科大讯飞的智能翻译机，并告诉记者这是来自朋友的礼物：“我现在每天用它来帮助我学习中文，相信不久之后就可以用中文与我的朋友们愉快地交流了！”

驻华使节一行还出席了20日开幕的“2023世界制造业大会”。会上，人工智能、机器人、元宇宙等领域的众多前沿产品纷纷亮相，向海内外嘉宾展示了中国制造业领域的新技术、新产品。在大会展厅参观后，使节们表达了对中国制造业的信心和期待。

“今年世界制造业大会展出的创新型技术和产品很多，既实用也各具特色，反映了目前世界制造业发展趋势。”希腊驻华大使卡尔佩里斯说，中国在先进制造业方面的进展与突破，对全球科技与经济进步都有很好的示范引领作用。

南非驻华大使谢胜文说，中国不仅是世界制造业中心之一、有着与时俱进的生产技术和产品，同时始终坚持与其他国家共同发展的理念，是与南非和其他非洲国家开展双赢合作的典范。他期待新能源汽车等更多中国制造业产品走进南非市场，期待与中国加深制造业等多领域深度合作，让非洲人民与中国人民一同体会技术进步带来的幸福感。

除了先进的科技制造产业，丰富的人文自然资源也是安徽的一张靓丽名片。

21日、22日，使节们走进位于黄山市的宏村、碧山村和黄山风景区等地，切身感受安徽的自然之美、生态之美、人文之美。

图为驻华使节参观世界文化遗产地宏村。新华社记者董雪 摄

秋雨连绵中，使节们来到世界文化遗产地宏村。被雨水打湿的莲叶摇曳在微凉的风中，青石板路在雨中泛起柔和的光，徽派建筑的粉墙黛瓦在雨中显得格外宁静淡雅，一幅悠然的水墨画跃然眼中。乐叙堂、敦厚堂、敬德堂……古建筑承载的厚重中华文化令使节们沉醉其中。

“中国的文化魅力令人着迷，宏村独特的整体规划设计也令我大开眼界。我要把这里的风景带回去与朋友们分享。”正在选购安徽风景明信片和纪念品的博茨瓦纳驻华使馆参赞莫洛华说道。

图为驻华使节选购当地纪念品。新华社记者董雪 摄

层峦叠嶂中秀美的碧山村给使节们留下深刻印象。精巧的古民居、别致的马头墙、幽深的小村巷映入眼帘，马拉维驻华大使钦泰扎不禁感叹，在这些保存完好的传统建筑群中发展民宿经济非常明智——不仅能够带动乡村旅游等第三产业发展、增加村民收入，还能更好地促进传统建筑的留存、推动传统文化的传承。

在玉屏楼前欣赏“迎客松”的热情招展、在谢裕大茶博园探访徽茶的前世今生、在黎阳老街体验徽派建筑的现代魅力……安徽之行频频给使节们带去惊喜。

老挝驻华使馆参赞培泰表示，中国在经济高速发展、增进人民福祉的同时，还保持着如此优美的自然生态环境，令人钦佩，值得学习。

莫桑比克参赞伽斯帕表示，此行更加坚定了他对莫中两国合作前景的信心。“莫桑比克很早就加入了‘一带一路’倡议，并收获马普托跨海大桥等实实在在的合作成果，期待未来两国能在农业、人文交流和基础设施建设等方面加深合作，造福两国人民。”

(责编：胡永秋、杨光宇)