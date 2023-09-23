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陈文清会见意大利副总理兼外长塔亚尼

2023年09月23日16:41 | 来源：新华网
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　　新华社罗马9月23日电 当地时间9月22日，中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清在罗马会见意大利副总理兼外长塔亚尼。

　　陈文清说，中方高度重视发展中意关系，视意大利为全面战略伙伴和推动中欧关系健康发展的积极力量。中意同为文明古国，友好交往历史悠久，拥有广泛共同利益和深厚合作基础，理应继承和发扬友好传统，继续为不同社会制度、不同文化背景国家发展双边友好关系树立典范。明年是两国建立全面战略伙伴关系20周年，希望双方共同努力，落实好两国领导人重要共识，推动双边关系发展行稳致远。

　　陈文清指出，执法安全合作是中意关系重要组成部分和积极推动力量。两国相关职能部门多年来在反恐怖、大型活动安保、打击跨国有组织犯罪等领域取得了务实合作成果。面对复杂的国际形势和严峻的全球性挑战，中方愿与意方同行携手，完善安全合作机制建设，全面加强双方各领域各层级交流与合作，为维护两国安全利益作出新的贡献。

　　塔亚尼积极评价当前意中密切交流和高层政治交往。他表示，中国是重要合作伙伴，意中两国合作广泛、多样化，安全领域合作大有可为。意方愿同中方加强执法安全交流与合作，保护好两国人民安全。

　　访意期间，陈文清还会见了意大利内政部长皮安泰多西等意方有关部门负责人。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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