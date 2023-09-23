新华社杭州9月23日电

中华人民共和国和东帝汶民主共和国关于建立全面战略伙伴关系的联合声明

（2023年9月23日，杭州）

一、2023年9月21日至25日，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒来华出席杭州第19届亚洲运动会开幕式。其间，中华人民共和国主席习近平同夏纳纳总理举行亲切友好的会晤，就中东关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛重要共识。双方一致决定将双边关系提升为全面战略伙伴关系。

二、两国一致认为，中东建交21年来，两国坚持相互尊重、平等相待，传统友谊日益深化。特别是2014年两国建立睦邻友好、互信互利的全面合作伙伴关系以来，政治互信不断提升，各领域合作持续拓展，中东友好深入人心。

当前，中东两国都处在加快现代化建设、实现各自民族复兴的关键时期，面对世界之变、历史之变，中东关系的战略意义更加凸显。双方要面向未来，以全面战略伙伴关系引领各领域务实合作，为两国和两国人民创造更多福祉，为地区及世界和平、稳定和发展作出更大贡献。

三、东方高度钦佩新时代十年中国取得的伟大成就，认为中国式现代化展现了现代化的新图景，拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。东方相信，中国共产党将团结带领中国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

四、中方祝贺东帝汶成功举行议会选举和政府换届，积极评价东帝汶恢复独立21年来持续推进国家发展振兴，在经济建设、民生改善方面取得重要成就，相信东帝汶将在新的施政纲领引领下，加快国家建设步伐，取得更大发展成就。中方愿继续为东帝汶国内经济社会发展和现代化建设提供力所能及的帮助。

五、两国同意继续保持高层交往积极势头，加强战略沟通，巩固友好与政治互信，持续推动双边关系发展。两国将进一步密切中央和地方政府、立法机构和政党间交往，加强政策协调和治国理政经验交流。

六、两国强调，在涉及彼此核心利益的问题上相互支持是中东关系战略性的重要体现。东方重申坚定奉行一个中国原则，承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的“台湾独立”，不与台湾建立任何形式的官方关系，不进行任何形式的官方往来，支持中国政府为实现国家统一所作的努力。中方重申坚定支持东帝汶人民自主选择符合本国国情的发展道路，坚定支持东帝汶维护国家主权、安全和发展利益，坚决反对外部势力干涉东帝汶内政。

七、东帝汶高度赞赏习近平主席提出人类命运共同体理念，欢迎全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。双方将围绕三大倡议相关领域加强合作，共谋发展、共筑安全、共兴文明，合力为构建人类命运共同体作出积极贡献。

八、两国高度评价共建“一带一路”合作取得的积极成果，将尽快签署《中华人民共和国政府和东帝汶民主共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》，深化高质量和互利共赢的共建“一带一路”合作。

九、两国一致同意充分利用中东经贸联委会等机制，不断扩大双边贸易和投资规模。双方将围绕产业振兴、基建发展、粮食自给和民生改善四大领域开展更多务实合作。

——产业振兴方面，东帝汶感谢中国提供98%税目输华产品零关税待遇。两国同意探讨商签渔业合作文件，开展包括捕捞、养殖、加工在内的渔业全产业链合作。中方将继续为东帝汶提供咖啡种植技术培训等帮扶，支持东帝汶咖啡对华出口，支持东帝汶咖啡产业振兴。双方同意加强能源政策交流，探讨开展石油和天然气勘探开发合作的可能性。

——基建发展方面，中方愿着眼东帝汶政府施政重点，指导企业运营和维护好东帝汶国家电网，同东方开展通信基建合作。中方愿鼓励企业积极参与东帝汶公路、桥梁和港口等基础设施开发建设。双方同意加快商签航空运输协定，探讨早日开通航线航班。

——粮食自给方面，两国将实施好杂交水稻栽培、粮仓与食品加工、玉米机械化生产、农技合作（二期）等农业项目，建设好农业高新技术开发区，助力东帝汶粮食自给和农业现代化进程。两国同意探讨商签农业合作备忘录和建立农业合作工作组，深化减贫和乡村振兴经验互学互鉴。

——民生改善方面，中国政府将继续派遣医疗队为东帝汶人民提供医疗服务，实施好东帝汶国家影像中心等项目。双方将加快推进数字电视（二期）合作，继续探讨中东友谊医院项目。东方对中方向东帝汶提供政府奖学金名额表示感谢。中方愿同东继续开展相关促经济、惠民生项目。

十、两国同意密切军方高层交往，加强在人员培训、装备技术、联演联训等领域合作。东帝汶政府高度赞赏中国海军“和平方舟”医院船近期赴东帝汶执行“和谐使命－2023”任务，为东帝汶人民提供人道主义医疗服务。

十一、两国同意加强湖南同友省（区）马纳图托区合作，实施好蔬菜种植和畜牧水产养殖等合作项目，支持澳门特别行政区与帝力市早日缔结友城关系。

十二、中方支持东帝汶早日成为东盟成员，欢迎东帝汶在地区合作中发挥更大作用，愿向东帝汶提供能力建设支持等力所能及的帮助。中方愿通过中国东盟合作和东亚合作平台，同东方分享更多发展机遇和红利。

十三、两国积极评价中国－葡语国家经贸合作论坛（澳门）为促进中国同葡语国家开展互利合作、拉紧经济纽带发挥的重要作用，将共同落实好2022年4月中葡论坛部长级特别会议成果，继续在论坛框架下加强合作。

十四、双方一致认为，中东在国际事务中拥有共同利益和相近立场主张，支持联合国在维护世界和平、促进共同发展和推动国际合作方面发挥核心作用，将在国际事务中相互支持，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护国际社会团结合作，反对霸权主义和强权政治，坚持真正的多边主义，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。

十五、夏纳纳总理对中国政府和人民的热情友好接待表示感谢，期待中国领导人早日访问东帝汶。

(责编：徐婵、岳弘彬)