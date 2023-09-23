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迪拜中国周数字经济论坛成功举行

2023年09月23日14:33 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻迪拜总领事李旭航致辞。人民网记者 任皓宇摄

中国驻迪拜总领事李旭航致辞。人民网记者 任皓宇摄

人民网迪拜9月22日电 （记者管克江、任皓宇）迪拜中国周数字经济论坛22日成功举行。本次论坛主题为“领航数智未来 共建数字丝路”，共吸引200余名中阿政企代表出席。

中国驻迪拜总领事李旭航表示，近年来中阿“数字丝路”合作取得丰硕成果，合作领域逐渐延伸到电子商务、网络基础设施建设、网络安全等新兴领域。中阿高度重视数字经济发展，合作前景十分广阔。在“一带一路”倡议提出十周年之际，中阿“数字丝路”建设也迎来更多机遇，为两国经济发展和经贸合作增添新动能。

SAMENA电信协会首席执行官博卡尔致辞。人民网记者任皓宇摄

SAMENA电信协会首席执行官博卡尔致辞。人民网记者任皓宇摄

SAMENA电信协会首席执行官博卡尔表示，数字经济在促进全球可持续发展方面发挥着日益重要的作用。10年来，“一带一路”倡议促进了国际社会分享新机遇、实现共同发展，和平、繁荣、绿色发展等目标也与各国发展战略相契合。期待阿联酋和中国数字经济合作不断向前推进，助力地区数字化及数字基础设施发展提升至更高水平。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

在本次论坛上，与会代表围绕“数字化转型赋能企业发展”、“企业信息安全挑战与洞察”等话题共同探讨了中阿务实合作成果及数字经济领域的合作前景。论坛期间，由中国移动国际携手合作伙伴共同发起的“iSolutions合作伙伴生态联盟”（生态联盟）正式发布，旨在联合网、云、数、智、安、边、端、链等来自新一代信息技术领域的领军企业，共同打造“一站式服务”交流合作平台，着力服务数字化转型需求。阿联酋首发合作伙伴包括华为云、大华、海信、浪潮、海康威视、深信服等十余家企业。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

本次论坛是迪拜中国周的首场大型活动，由中国驻迪拜领馆主办，阿联酋中国商会与中国移动国际共同承办。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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