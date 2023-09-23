新华社德国杜伊斯堡9月22日电（记者杜哲宇）2023新丝路物流论坛21日在德国杜伊斯堡举办。与会人士表示，中欧物流合作范围广、潜力大，有进一步扩展的空间。

9月21日，在德国杜伊斯堡，杜伊斯堡港务集团首席运营官拉斯·纳恩豪斯出席2023新丝路物流论坛并致辞。新华社记者 张帆 摄

中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国在论坛中致辞表示，共建“一带一路”倡议提出十年来，已形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模，为共建国家创造42万个工作岗位，有力促进全球共同发展。他说，中德、中欧之间物流基础设施和服务的完善，将为互利共赢合作注入持久动力。

德国杜伊斯堡市市长泽伦·林克说，尽管目前面临一些不确定性，中欧物流需求量仍处在高位，杜伊斯堡希望维护和加强对华联系，并建立更多沟通桥梁。

渝新欧（重庆）物流有限公司监事长周树林表示，渝新欧班列的运行，搭建起中国内陆城市与共建“一带一路”国家的经济联系和文化交往桥梁。他表示，希望用好重庆交通枢纽集聚优势，推动亚欧地区交通、物流、商贸和产业深度融合发展，实现“通道带物流、物流带经贸、经贸带产业”的良性循环发展。

杜伊斯堡港务集团首席运营官拉斯·纳恩豪斯表示，中欧物流合作前景光明，希望可以继续加深对华合作。德国班列运营有限公司首席执行官马塞尔·施泰因表示，“一带一路”连接中欧，促进了经济发展，希望今后中欧物流合作能取得更多新成果。

本次论坛由中国驻杜塞尔多夫总领事馆指导举办，渝新欧（重庆）物流有限公司和中国国际投资促进中心（德国）承办。论坛邀请中欧班列国际知名运营企业以及中德客商代表等近200人出席。

9月21日，在德国杜伊斯堡，杜伊斯堡市市长泽伦·林克出席2023新丝路物流论坛并致辞。新华社记者 张帆 摄

9月21日，中德两国嘉宾参加在德国杜伊斯堡举办的2023新丝路物流论坛。新华社记者 张帆 摄

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