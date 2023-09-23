新华社北京9月22日电 苏丹主权委员会主席兼武装部队总司令阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉21日在联合国大会发表讲话，警告称苏丹武装冲突可能外溢，敦促国际社会施压快速支援部队。同一天，快速支援部队领导人穆罕默德·哈姆丹·达加洛罕见发布视频，表示已为停火和全面政治谈判做好准备，以结束冲突。

鉴于地面战场陷入僵局，布尔汉近期出访多国，寻求政治支持。他21日在联合国大会上说：“我们仍在伸出和平之手，制止这场战争和我们人民的苦难。”

这是4月18日在苏丹喀土穆拍摄的街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

“我们仍然信守以前的承诺，即在全国广泛达成共识的情况下，把权力移交给苏丹人民。”布尔汉说。

他同时谴责快速支援部队犯下罪行，敦促国际社会把后者列为“恐怖组织”。

“这场战争的危险现在对地区和国际和平与安全构成威胁，因为这些反政府武装一直在寻求来自本地区和世界其他国家的不法分子和恐怖组织支持。”布尔汉说，“这就像战争的火花，一场将外溢到本地区其他国家的战争。”

路透社报道，布尔汉发表讲话前不久，达加洛发布一段视频。画面显示，他身穿军装，坐在一张桌子后面，宣读讲话，身后是一面苏丹国旗。不清楚他所在位置。

“今天，我们重申对和平进程的承诺，以结束这场战争，”他说，“快速支援部队已经为苏丹全境停火做好充分准备，以允许人道主义援助通行……并开始认真和全面的政治谈判。”

路透社说，达加洛最近大多经由音频传递信息，他的下落一直引发猜测。

这是4月19日在苏丹喀土穆拍摄的关闭的商店。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

苏丹武装部队与快速支援部队4月15日爆发武装冲突，自首都喀土穆南郊迅速蔓延至全城乃至其他各州。经国际斡旋，双方数次达成停火协议，但协议均未得到落实。冲突双方互相指责对方挑起冲突。

苏丹政府6月称冲突造成3000多人丧生，此后再未发布相关数据。联合国秘书长苏丹问题特别代表福尔克·佩尔特斯本月13日发布的数据显示，至少5000人在冲突中丧生，超过1.2万人受伤。他说，实际伤亡人数可能要高得多。

根据联合国难民事务高级专员公署数据，苏丹冲突导致数百万人流离失所，其中100万人逃至邻国避难。

难民高专公署19日说，在过去5个月里，苏丹超过1200名5岁以下儿童死于麻疹和营养不良。难民高专公署卫生官员阿伦·马伊纳说，苏丹还发生数以千计疑似霍乱病例。（刘曦）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)