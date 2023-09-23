新华社约翰内斯堡9月22日电 （国际观察）非洲国家加速探寻自主发展道路

新华社记者谢江 宋盈

近一段时间，与非洲发展合作相关的新闻多次成为国际媒体关注的话题。8月下旬，在南非举行的金砖国家领导人第十五次会晤决定，邀请包括非洲国家埃及、埃塞俄比亚在内的六国正式成为金砖大家庭成员。9月，首届非洲气候峰会探讨非洲国家走绿色发展道路；二十国集团领导人第十八次峰会达成一致，欢迎非盟成为二十国集团永久成员；第78届联合国大会一般性辩论期间的许多高级别会议重点关注发展中国家的优先事项，而非洲是发展中国家最集中的大陆。

分析人士指出，这些重要动向是非洲国际地位日益提升的反映，也是非洲国家在世界多极化浪潮中不断自立自强的结果。近年来，越来越多非洲国家意识到西方强加给非洲的发展模式并不适合这片大陆，更加倾向于独立自主探索符合本国实际的发展道路。中国走出了一条不同于西方的现代化道路，不仅鼓舞了非洲人民，也为他们提供了借鉴，激励广大非洲国家追寻适合自己的道路。

西方模式行不通

非洲资源丰富、人口众多、市场广阔，是一片充满活力的大陆。预计到2050年，非洲人口将占全球人口的四分之一，且超过一半人口年龄在25岁以下。但多年来，非洲深受西方殖民遗毒影响，一些国家仍面临政治局势动荡、经济增长乏力、基础设施落后、民生水平不高等多重挑战。越来越多的非洲国家已经认识到，西方强加给非洲的发展方式和道路，不能解决它们面临的问题，更谈不上实现真正的现代化。

“一直以来，几乎每个非洲国家的发展都被西方国家主导和设计，非洲老百姓在过去很难看到真相。如今，随着获取信息的方式变得更加便捷，人们能听到不同的声音并分辨真伪。非洲民众开始从不同的视角思考非洲大陆的发展路径。”加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬说。

津巴布韦智库“知识”媒体和资源中心创始人兼主任蒂查奥纳·津多加说，西方国家在非洲强推殖民地经济，使非洲国家只能对西方出口原材料，并在技术和金融等方面依赖西方。非洲独立后，这种方式仍在继续。“这是一种阻碍非洲国家进步的模式，我没有看到任何非洲国家（在这种方式下）取得发展。”

欧洲对外关系委员会网站今年6月刊登的评论文章指出，从殖民历史继承下来的发展和治理模式，使非洲国家成为廉价原材料出口国和高价制成品进口国，非洲需要打破这种模式。

俄罗斯外交和国防政策委员会主席费奥多尔·卢基扬诺夫在接受媒体采访时直言，非洲反对“新殖民主义”的思潮已不只停留在口头，非洲正在经历“又一次觉醒”。

选择适合本国的发展道路

“如果有中国（发展现代化）的方式，那么肯定有尼日利亚的方式，有南非的方式。如果有中国的道路，那么肯定有肯尼亚的道路。”尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说。

什么样的发展道路最适合非洲，非洲人民最有发言权。中国式现代化的成功实践，为发展中国家走向现代化提供了新的路径选择。贝宁总统塔隆近日在接受媒体采访时说，中国发展进程中的独立自主和砥砺奋斗精神，激励着所有发展中国家。

在中国式现代化道路的启发下，越来越多的非洲国家努力寻找适合本国国情的发展道路，提出了具有本国特色的发展战略。

南非政府2020年提出“经济重建和复苏计划”。南非总统拉马福萨表示，该计划是一项长期国家战略，确定了加大基础设施投资创造就业、推进再工业化、加速经济改革、打击犯罪和腐败、提升国家治理能力五大目标。

津巴布韦提出“2030愿景”，即到2030年，将国民经济发展到中等收入国家水平，基本消除贫困。如今，该国依托自身优势，大力发展农业，加大对农业基础设施的投入，并积极推动采矿业发展，将经济发展的主导权进一步掌握在自己手中。

埃塞俄比亚提出“发展型国家”理论，主张国家与私营部门之间形成良好的“公私合作关系”，奉行以农促工的产业政策等。

尼日利亚阿布贾大学国际关系问题专家谢里夫·加利指出，非洲可以走出与西方国家不同的符合自身利益的发展道路。

中非合作助力非洲发展

今年是中国提出真实亲诚对非政策理念10周年。10年来，中方始终秉持这一理念，同非洲朋友一道，在团结合作的道路上并肩前行。

统计数据显示，中国已连续14年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。2022年，中非贸易额增至2820亿美元，创历史新高。中非合作领域由传统的贸易、工程建设向数字、绿色、航空航天、金融等新兴领域不断延伸。中国企业积极参与非洲数字基础设施建设，推动非洲电子商务、移动支付、媒体娱乐等行业迅速发展。中国已在非洲52个国家开展投资，为非洲创造逾百万个就业机会。中非合作论坛成立23年以来，中国企业为非洲新增和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个，为多国搭建起电力和通讯网络，为推进非洲大陆互联互通作出重要贡献。

在南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心主任戴维·蒙亚埃看来，多年来，非洲同中国通过共建“一带一路”、中非合作论坛、金砖合作机制等框架开展了广泛合作，非中务实合作展现出蓬勃生机与活力，有力促进了非洲的现代化事业。

加纳《洞察报》执行总编本杰明·阿库福表示，中国提出的“一带一路”倡议与非盟《2063年议程》十分契合，为助力非盟推动这一议程发挥了重要作用。非洲大陆借力“一带一路”在交通、能源等多领域实现了发展，使非洲民众享受到发展红利，这些成就有目共睹。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法说，中国持续对外开放且开放规模和质量不断提高，推动非中贸易迅速增长。中国的高水平对外开放“将为非洲注入更多前行动力，助力走上非洲自主发展之路”。（参与记者：许正、张保平、汪平、杨喆、侯鸣）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)