中新社纽约9月22日电 美国纽约南区联邦地区法院22日公布的一份起诉书显示，美国国会参议院外交关系委员会主席、来自新泽西州的民主党籍参议员鲍勃·梅嫩德斯被联邦政府指控受贿。

美联社报道称，69岁的梅嫩德斯和他的妻子纳丁被控收受金条、豪华汽车和现金等贿赂，以换取利用他在外交事务中的影响力暗中协助包括埃及政府在内的利益方。调查人员在搜查梅嫩德斯和纳丁的住所时，发现了藏在衣服和衣柜中近50万美元现金和价值10万美元的金条。

起诉书显示，梅嫩德斯和纳丁收受的贿赂还包括住房抵押贷款的支付以及低薪或缺席工作的补偿，与他们一同遭到起诉的还包括三名来自新泽西州的商人。梅嫩德斯被控的罪名共计三项。在其中一项罪名所涉案件中，梅嫩德斯试图秘密向埃及提供敏感的美国政府信息。在另外两项罪名所涉案件中，梅嫩德斯试图影响对两名新泽西州商人的刑事调查和起诉。

起诉书显示，美国农业部曾在2019年联系埃及政府，反对埃及有关部门给予梅嫩德斯的联系人向美国供应清真肉类的垄断权。然而，这名联系人在梅嫩德斯的办公室与包括一名埃及情报官员在内的其他人会面，请求得到帮助。两天后，梅嫩德斯致电美国农业部官员，要求他们停止相关反对。

《纽约时报》报道说，这份起诉书被公布后不久，梅嫩德斯对起诉书中的内容予以否认，并称相关指控是“幕后势力”所为，“他们一再试图压制我的声音，挖掘我的政治坟墓”。梅嫩德斯还表示，“一旦所有事实都摆明出来，这个问题就会得到解决”。

据报道，这是梅嫩德斯10年来第二次因涉嫌腐败而面临指控。早在2015年，梅嫩德斯就曾受到多项指控，罪名包括收受一名老友价值总计近100万美元的礼物和竞选献金，并以金融利益作为回报。不过，由于陪审团无法做出裁决，相关指控在2018年被撤销。(完)

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