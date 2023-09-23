9月22日上午10时，试运行车队驶出乌鲁木齐国际陆港区多式联运中心。新华社记者郝玉 摄

新华社乌鲁木齐9月22日电 （记者王聿昊、郝玉）22日上午10时，中蒙俄沿亚洲公路网4号线（AH4）国际道路运输试运行活动发车仪式在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市举行。

随着象征发车指令的圆球被点亮，中蒙俄三方各派出3辆国际道路货运车辆组成的试运行车队缓缓驶出乌鲁木齐国际陆港区多式联运中心，向塔克什肯公路口岸进发。

试运行车队将从位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县的塔克什肯公路口岸出境，途经蒙方布尔干口岸、科布多省、查干诺尔口岸，进入俄方塔尚塔口岸、巴尔瑙尔市，最后抵达俄罗斯第三大城市新西伯利亚。

据介绍，试运行活动线路全程约2253公里，其中中方境内约577公里、蒙方境内约758公里、俄方境内约918公里，接车仪式拟于9月28日在新西伯利亚举行。

交通运输部运输服务司副司长宣登殿在发车仪式上表示，本次试运行活动线路，是继AH3号线路后，开通的第二条连接中蒙俄三国的国际道路运输通道，将进一步促进区域内资源要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合，为打造中蒙俄经济走廊发挥重要示范引领作用。

新疆地处亚欧大陆中心，是古丝绸之路的重要通道和第二座亚欧大陆桥的必经之地，是丝绸之路经济带核心区交通枢纽和亚欧黄金通道。“本次活动的举行，将为新疆改善道路通行条件和国际运输环境、提高运输便利化水平发挥示范引领作用。”新疆维吾尔自治区交通运输厅党委书记李学东说。

据悉，我国已与21个国家开展了国际道路运输合作，共签署17个双边、5个多边国际道路运输协定，建立了21个双边、多边事务级会谈机制。截至目前，我国已有68个口岸开通国际道路运输业务。

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