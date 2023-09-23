新华社都柏林9月22日电 （记者张琪）第二届中国爱尔兰国际电影节21日晚在爱尔兰首都都柏林开幕。爱尔兰前总理恩达·肯尼、中国国家电影局和中国驻爱使馆有关负责人等中爱各界数百人出席开幕式，中国驻爱尔兰大使何向东和爱尔兰驻华大使安黛文发来视频致辞。

恩达·肯尼在开幕式上致辞说，中爱国际电影节的重要意义在于继续搭建两国文化交流的桥梁，进一步加深相互理解。希望通过这一电影节以及两国观众对电影的欣赏和热爱，推动不同文化背景下的更多交流。

中国国家电影局有关负责人表示，中爱国际电影节将不断深化中爱电影全方位交流合作，搭建起两国人民沟通往来的文化桥梁，为中爱两国友好交往、携手向前奠定更加坚固的文化基石。

据介绍，本届电影节为期4天，除展映《悬崖之上》《远去的牧歌》《流浪地球2》《人生大事》《雄狮少年》《追光万里》等优秀中国影片外，还将展映《北环乐旅》《湖岸生》等最新制作的爱尔兰影片。

当晚，嘉宾和观众共同观看了开幕影片《悬崖之上》。放映结束后，影片主演张译在现场与观众进行了互动交流。

首届中爱国际电影节于2019年举办。第二届中爱国际电影节由中国国家电影局、中爱国际电影节组委会主办，中国电影资料馆、都柏林大学孔子学院承办，得到了中国驻爱尔兰大使馆、爱尔兰电影局等支持。这也是中国2023年在多个国家和地区主办“中国电影节”其中的一站。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)