新华社萨格勒布9月23日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠9月21日至23日率全国人大代表团访问克罗地亚。在萨格勒布，李鸿忠分别会见克罗地亚总理普连科维奇、议长扬德罗科维奇、副议长雷伊奈尔。

李鸿忠表示，在习近平主席和克方领导人的战略引领下，中克关系实现高水平发展，取得丰硕成果。双方要进一步加强沟通，积极推进基础设施、新能源、文化旅游等领域务实合作，使中克全面合作伙伴关系成为国与国相互尊重、优势互补、合作共赢、民心相通的典范。中方支持克融入欧盟和欧洲战略自主，支持多边主义和自由贸易，希望克方发挥积极作用，为中欧关系健康稳定发展贡献更多正能量。中国全国人大愿同克方密切立法机构交往合作，保持高层、各专门委员会、友好小组交流，为促进双边关系发展、增进两国人民友谊提供有力支持。李鸿忠还深入宣介了习近平新时代中国特色社会主义思想、全过程人民民主重大理念。

克方表示，发展对华关系是克历届政府外交重点，也是朝野共识。克坚持一个中国原则，愿同中方密切政治关系，保持立法机构友好交往，加强经贸、科技、旅游等领域务实合作，积极参与共建“一带一路”和中国－中东欧国家合作，推动两国关系行稳致远。

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