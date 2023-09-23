新华社杭州9月22日电 9月22日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话。

王毅说，得益于两国元首的战略引领，中法关系保持高水平发展。两国各层级交流全面重启，各领域务实合作取得实质性进展。中方愿同法方一道，共同规划好明年建交60周年暨文化旅游年活动，为双边关系注入新的强劲动力。双方要充分发挥战略对话和高级别人文交流机制作用，使两国政治互信更牢固，务实合作更紧密，人文交流更富活力，民意基础更为深厚。

王毅表示，今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年，我们愿同欧方共同规划好双方下步交往，为中欧合作开辟新的前景。希望欧方坚持开放包容，秉持市场原则，支持自由贸易，防止落入“保护主义”窠臼。中方致力于同欧方通过对话协商解决彼此关切，希望法方为妥善处理有关反补贴调查发挥建设性作用。

博纳表示，马克龙总统珍视同习近平主席建立的互信和友谊，愿保持并加强双方高层交往。法中在多边事务中开展着良好沟通协调，感谢李强总理来法出席新全球融资契约峰会，法中携手可为凝聚全球合力作出重要贡献。期待同中方举行新一轮战略对话。法方反对阵营对抗，一贯主张欧洲保持独立自主，将坚持欧中互惠双赢，欧委会发起的有关反补贴调查不针对中方。

(责编：胡永秋、杨光宇)