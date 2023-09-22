新华社巴西利亚9月21日电 专访：“中国减贫政策和实践具有重要参考价值”——访巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任皮雷斯

新华社记者卞卓丹

在全球发展倡议提出两周年之际，中国减贫特别是消除极端贫困的成功经验再次被发展中国家广泛关注和探讨。巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯指出，对于那些仍面临贫困和饥饿等挑战的发展中国家而言，“中国减贫政策和实践具有重要参考价值”。

“12日是联合国南南合作日，21日是全球发展倡议提出两周年。9月，世界聚焦全球南方。”皮雷斯在接受新华社记者专访时指出，“值此之际，中国让大约8亿人摆脱贫困的历史性壮举再次引起全球瞩目。”

在皮雷斯看来，中国减贫政策和实践领先其他国家，包括基建先行、创新驱动等在内的一系列行之有效的政策措施对广大发展中国家都具有借鉴意义。

“中国总是能在解决贫困和饥饿问题的关键点上发力，比如鼓励研究和推广能提高农业生产力的种子品种等。”皮雷斯说，中国政府通过宏观和微观经济政策，支持农村贫困家庭增加收入、优化生产结构、改善民生，成功消除极端贫困，“堪称人类历史性壮举”。

皮雷斯指出，随着“一带一路”倡议的提出和落实，基础设施建设先行等中国减贫经验也逐步推广到许多发展中国家。新开发银行和亚洲基础设施投资银行的成立，成为推进全球南方国家基础设施建设的重要资金来源。

皮雷斯还指出中国能够制定长期战略并付诸实施，并认为巴西有必要全面深入了解中国减贫经验，同时对减贫项目进行精细研究，这有利于巴西解决自身面临的发展难题。

皮雷斯认为，中国减贫成就对于全球实现可持续发展意义重大。“消除贫困不仅仅是道义责任，也是着眼于解决困扰人类社会各种问题的必要行动。”

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