人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

驻以色列使馆举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会

2023年09月22日09:08 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网特拉维夫9月21日电 （记者张志文）9月20日，中国驻以色列使馆举办招待会庆祝中华人民共和国成立74周年。以色列总统赫尔佐格发表视频贺词，中国驻以色列大使蔡润和以色列政府代表、旅游部长卡茨分别致辞，以色列住房建设部长戈德诺普夫、外交部负责亚太事务的副总司长哈帕兹等官员及各界友好人士，各国驻以使节，在以中资机构、华侨华人、留学生代表等共700余人出席。

赫尔佐格总统在视频贺词中表示，中华人民共和国成立74年来，现代化建设取得举世瞩目的发展成就，也为促进世界的创新、发展和繁荣作出积极贡献。以色列高度珍视同中国建立的牢固外交关系。过去几十年来，以中两国在相互尊重的基础上，持续开展高层往来，密切人文交流，深化经贸合作，建立了蓬勃发展而又独具特色的伙伴关系。我热切地期待着两国关系继续向前发展。

蔡润表示，中以建交30多年来，两国关系保持良好发展势头。中以各领域务实合作成果丰硕，造福两国和两国人民。中以合作优势互补、互利共赢，具有强劲的内生动力，合作潜力巨大，合作前景广阔。中方愿同以色列各界朋友携手努力，落实好两国领导人达成的重要共识，共同开创中以关系更加美好的未来。

卡茨部长在致辞中表示，今年是以中建交31周年，两国建立了相互尊重、彼此欣赏的良好关系，双方高层政治对话频繁，经贸务实合作成倍增长，高等教育交流和文化旅游合作不断深化，为两国关系发展奠定了坚实基础。以色列重视中国在国际舞台上的重要地位，重视中国的巨大市场潜力和对世界经济的重要影响力。双方应促进两国青年人交流，更好了解和认识彼此的优势，进一步促进两国合作。

招待会现场洋溢着喜庆热烈的节日气氛，以色列各界朋友和各方来宾纷纷为中国国庆送上诚挚祝福，高度评价中国取得的巨大发展成就、对全球发展与安全做出的重要贡献，祝愿中国不断取得新成就、中以创新全面伙伴关系不断取得新发展。在以中国侨胞纷纷抒发对祖国的祝福之情，表示将继续为促进中以友好、深化两国交流合作贡献更大力量。

招待会开始前安排了精彩的文艺表演，中以两国歌唱家分别献唱歌曲，并合唱由以色列前总统佩雷斯作词的歌曲《中国旋律》，祝福中国国泰民安，歌颂中以传统友谊。招待会现场布置“新时代中国的非凡十年”主题展，全景式展现中国经济社会发展取得的巨大成就，并播放展示中国发展成就、历史文化、秀丽风景和中以务实合作成果的视频短片，受到来宾的热烈欢迎和好评。

(责编：于洋、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部