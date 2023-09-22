人民网特拉维夫9月21日电 （记者张志文）9月20日，中国驻以色列使馆举办招待会庆祝中华人民共和国成立74周年。以色列总统赫尔佐格发表视频贺词，中国驻以色列大使蔡润和以色列政府代表、旅游部长卡茨分别致辞，以色列住房建设部长戈德诺普夫、外交部负责亚太事务的副总司长哈帕兹等官员及各界友好人士，各国驻以使节，在以中资机构、华侨华人、留学生代表等共700余人出席。

赫尔佐格总统在视频贺词中表示，中华人民共和国成立74年来，现代化建设取得举世瞩目的发展成就，也为促进世界的创新、发展和繁荣作出积极贡献。以色列高度珍视同中国建立的牢固外交关系。过去几十年来，以中两国在相互尊重的基础上，持续开展高层往来，密切人文交流，深化经贸合作，建立了蓬勃发展而又独具特色的伙伴关系。我热切地期待着两国关系继续向前发展。

蔡润表示，中以建交30多年来，两国关系保持良好发展势头。中以各领域务实合作成果丰硕，造福两国和两国人民。中以合作优势互补、互利共赢，具有强劲的内生动力，合作潜力巨大，合作前景广阔。中方愿同以色列各界朋友携手努力，落实好两国领导人达成的重要共识，共同开创中以关系更加美好的未来。

卡茨部长在致辞中表示，今年是以中建交31周年，两国建立了相互尊重、彼此欣赏的良好关系，双方高层政治对话频繁，经贸务实合作成倍增长，高等教育交流和文化旅游合作不断深化，为两国关系发展奠定了坚实基础。以色列重视中国在国际舞台上的重要地位，重视中国的巨大市场潜力和对世界经济的重要影响力。双方应促进两国青年人交流，更好了解和认识彼此的优势，进一步促进两国合作。

招待会现场洋溢着喜庆热烈的节日气氛，以色列各界朋友和各方来宾纷纷为中国国庆送上诚挚祝福，高度评价中国取得的巨大发展成就、对全球发展与安全做出的重要贡献，祝愿中国不断取得新成就、中以创新全面伙伴关系不断取得新发展。在以中国侨胞纷纷抒发对祖国的祝福之情，表示将继续为促进中以友好、深化两国交流合作贡献更大力量。

招待会开始前安排了精彩的文艺表演，中以两国歌唱家分别献唱歌曲，并合唱由以色列前总统佩雷斯作词的歌曲《中国旋律》，祝福中国国泰民安，歌颂中以传统友谊。招待会现场布置“新时代中国的非凡十年”主题展，全景式展现中国经济社会发展取得的巨大成就，并播放展示中国发展成就、历史文化、秀丽风景和中以务实合作成果的视频短片，受到来宾的热烈欢迎和好评。

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