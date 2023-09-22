新华社北京9月21日电 在商务部21日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东表示，中方愿与澳方相向而行，在大麦案争端解决的基础上，推动“一揽子”解决葡萄酒案和中方诉澳3种产品反倾销反补贴措施案等。

何亚东说，今年以来，中澳在各层级就妥善解决两国在世贸组织的贸易争端案进行了深入探讨。澳方表达了对大麦、葡萄酒反倾销反补贴措施世贸争端案的关注。中方也就澳对华风塔、铁道轮毂和不锈钢水槽等3种产品的反倾销反补贴措施，以及澳对华贸易救济调查中的不当做法阐明了严正关切。双方此前已多次讨论，同意通过对话协商方式，共同积极寻求迅速解决其他争端，即澳诉中国葡萄酒反倾销反补贴措施案和中国诉澳相关产品反倾销反补贴措施案。

“中国的葡萄酒产业非常重要，案件涉及1000多家中国葡萄酒企业。我们愿与澳方相向而行，在大麦案争端解决的基础上，进一步增强互信和合作，充分照顾彼此关切，推动‘一揽子’解决葡萄酒案和中方诉澳3种产品反倾销反补贴措施案等。同时，中澳同为世贸组织成员，共同承担维护以规则为基础的多边贸易体制的责任，中方对继续通过多边渠道解决上述问题也持开放态度。”何亚东说。

在当天举行的发布会上回答记者提问时，何亚东就近日澳方官员表示希望两国葡萄酒贸易救济措施世贸争端案能够参照大麦案模式解决作出上述回应。

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