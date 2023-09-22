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【中国那些事儿】外企高管：中国是机遇无限的世界市场

2023年09月22日08:43 | 来源：　　
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中国日报网9月21日电 9月20日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、中国人民银行有关负责人解读经济形势和政策。

国家发展改革委在回应最近看空中国经济的言论时称，目前，内外部看空中国、唱衰中国的杂音不少，这种论调过去从来没有实现过，现在和未来也注定不会实现。

事实上，中国经济保持增长的趋势没有改变，超大规模的中国市场“磁力”不断增强，吸引着外资企业对中国投资热度持续升高。

美国《华尔街日报》19日报道称，鉴于中国经济的增长和国内航空运输的恢复，美国波音公司调高了对中国未来20年商用飞机需求的预测。

根据波音发布的2023年《民用航空市场展望》，在远高于全球平均水平的经济发展和国内航空旅行增长推动下，中国在未来20年将需要8560架新飞机。

波音民用航空市场营销副总裁霍达仁（Darren Hulst）说：“中国是最具有增长性的民航市场，也将成为全球民用航空领域最大的单一国家市场。”

9月19日，星巴克中国咖啡创新产业园正式在江苏昆山落成投产。产业园总投资额15亿元人民币，是星巴克在华打造咖啡生产和物流基地的最大投资，也将是星巴克全球最绿色节能的生产基地。

美国有线电视新闻网报道称，这是星巴克在美国以外投资额最高的制造和分销中心。

文章说，中国长期以来一直是星巴克最重要的增长动力之一，是星巴克全球第二大市场和第一大海外市场。

星巴克全球首席执行官纳思瀚(Laxman Narasimhan)表示：“中国是机遇无限的世界市场。我为中国团队的前瞻性规划感到非常骄傲！中国是星巴克全球最大、增长最快的国际市场，持续加码在中国的投资，再一次印证了我们对中国市场坚定不移的信心。”

9月20日，阿迪达斯全球首席财务官Harm Ohlmeyer于疫情后首次访华，在接受媒体采访时表示：“中国是阿迪达斯的全球三大战略市场之一，我们对于中国市场有非常大的信心和信念，我们将持续地在中国进行发展，也和中国共同发展。”

阿迪达斯苏州自动化配送中心X当天正式开业，总投资约10亿元，是阿迪达斯近五年来在中国的最大一笔投资。

【中国那些事儿|第952期】

栏目监制：吴艳鹏

栏目策划：刘世东

栏目主笔：齐磊

（来源：中国日报网）

(责编：崔译戈、崔越)

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