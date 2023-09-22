新华社联合国9月21日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯21日呼吁建立适应多极世界的多边机制。

古特雷斯在未来峰会部长级筹备会上说，多极世界正在形成。多极世界将为不同国家引领世界提供机遇。但是，历史经验表明，缺乏强大多边机制的多极世界存在严重风险，可能导致更剧烈的地缘战略紧张、无序竞争以及更严重的分裂。他说，多边机制只有具有普遍性才有生命力。定于明年召开的未来峰会为重建信任和改革过时的多边机制和框架提供了独特机遇。未来峰会是降低风险、促进世界和平与安全的重要手段。

古特雷斯欢迎会员国同意经政府间谈判达成《未来公约》并在未来峰会上通过，从而重申《联合国宪章》、重振多边主义、促进落实现有承诺、共同应对新挑战。他说，当今世界面临的挑战具有普遍性，需要普遍性解决方案，难以通过国家小集团或“自愿者联盟”解决，联合国是唯一能实现这一目标的论坛。他呼吁会员国增强紧迫感和共同目标意识，确保《未来公约》具有雄心和变革性。

未来峰会将于明年联合国大会高级别周期间举行。

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