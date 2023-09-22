新华社杭州9月21日电 “杭州是一个美丽整洁的城市，这里的民众友好热情。我一直都想来中国看看，感谢杭州亚运会给了我这个‘圆梦’的机会。”来自沙特的摄影记者艾萨·阿卜杜拉说。

这是主媒体中心外景（9月1日摄）。新华社记者 徐昱 摄

杭州亚运会将于9月23日至10月8日举行。截至9月20日，本届亚运会共有1.1万余名媒体记者注册报名，艾萨·阿卜杜拉就是其中一位。

杭州亚运会主媒体中心总面积近5万平方米，分为主新闻中心、国际广播中心、主转播商运营中心等不同区域。21日下午，来自不同国家和地区的记者几乎坐满了主新闻中心的媒体公共工作间座位，大家都在紧张而有序地忙碌着。

“每个座位都有免费电源插座、网络接入服务等。WiFi注册非常方便，翻译服务周到热情，在这里工作非常顺心舒心。”马来西亚国家新闻社记者拉曼·维纳斯瓦兰说。

在位于负一层的媒体餐厅，餐盘和碗是稻壳材质；在商业区，通过内嵌小程序，来自不同国家和地区的记者可以快捷方便地开通移动支付功能……这些小细节让记者们切身体验了“绿色、智能、节俭、文明”的办赛理念。

这是主媒体中心主新闻中心的公共工作间（9月1日摄）。新华社记者 徐昱 摄

韩国《首尔新闻》记者张享宇说，同事们入住媒体村的过程和手续都很顺利，一切井井有条。在媒体村，大家不仅感受到志愿者的热情，还体验了许多科技和智能元素。“我非常高兴、也很荣幸参与本届亚运会报道。”

本届亚运会是加拿大记者阿兰·乔治·亚当斯的第二次杭州之旅，2018年12月，他曾到杭州参加第14届世界短池游泳锦标赛的报道。亚当斯说，和上一次来杭州时相比，感受最深的是科技进步带来的变化。大街上到处都是新能源汽车，既减少了噪音又节能环保。几乎每一个消费场景下都能扫码支付，不需要使用现金，十分便捷。

作为亚洲的一大体育盛会，杭州亚运会吸引着全球媒体人的关注。除了来自亚洲的媒体记者，还有多名来自美国、加拿大、英国、意大利、阿根廷、澳大利亚等国的记者、编辑。在亚当斯看来，“这是一次近距离了解和观察中国的机会”。

伊朗记者穆罕默德·萨布兹·阿里·贾马特已经来杭州一周时间了，工作之余体验了一下杭州的城市生活。“这里交通方便，空气好，我愿意以后带家人来这里度假。”他说，相比十年前自己第一次来中国，中国发展进步非常明显。“如今中国人的生活质量更高，思想更加开放包容。”

无论是竞赛场馆、亚运村、主媒体中心，还是在机场车站、地铁公交、城市商业中心，亚运元素随处可见，亚运氛围已经拉满。对本次亚运会的筹备工作，贾马特连连点赞：“一切都很有序，而且规模盛大，中国在举办大型赛事方面很有经验、很专业。”

哈萨克斯坦哈巴尔电视台记者阿斯兰·卡热诺夫从事专业体育报道已有11年，这是他第一次来华参加体育赛事报道。“细致、周全的赛事组织工作令人印象深刻。”卡热诺夫告诉记者，他们对杭州亚运会进行了充分的前期报道。接下来，同事们将前往开幕式现场和各大比赛场馆进行报道。“我们将尽可能充分报道本届亚运会，并重点关注拳击、柔道、摔跤等哈萨克斯坦运动员有望获得奖牌的项目。”

“杭州为亚运会做了充足准备，所有的志愿者、工作人员都为亚运会付出许多。这届运动会一定会是一届精彩成功、令人难忘的盛会。”艾萨·阿卜杜拉说。

记者：刘欢、岳夕彤、郑冬睿、童昊、黄昕欣

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