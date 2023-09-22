驻泰国大使韩志强在招待会上致辞。驻泰国使馆供图

人民网曼谷9月21日电 （记者张矜若、白元琪）9月20日，驻泰国大使韩志强及夫人王欢在曼谷举行国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立74周年。泰国国会主席兼下议长万诺，国会副主席兼上议长蓬佩，上议院第一副议长邢萨、第二副议长素帕猜，枢密院大臣帕拉功，副总理兼能源部长披拉攀，社会发展与人类安全部部长瓦拉乌、司法部部长塔威、教育部部长蓬普，曼谷市市长差察，前副总理兼外长敦，正大集团资深董事长谢国民，中华总商会主席林楚钦等泰政、军、商、侨各界友人，各国驻泰使节、华侨华人、中资机构及留学生代表等逾千位来宾出席。

韩志强在致辞中表示，74年峥嵘岁月，中国人民团结奋斗，国家发展日新月异。当前，全体中国人民在中国共产党领导下正意气风发迈向全面建设社会主义现代化国家新征程，将以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

韩志强强调，中泰两国是山水相连的好邻居，血脉相通的好亲戚，命运与共的好伙伴，中泰友好源远流长，历久弥坚。新形势下，中泰关系面临一些复杂国际因素挑战，更面临难得的历史机遇。中方愿同赛塔总理所领导的泰国新政府共同努力，相互支持各自国家稳定、安全与发展，深化各领域交流与合作，全面推进中泰命运共同体建设。

泰国会主席兼下议长万诺热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，表示泰中两国拥有深厚的血缘和文化纽带，自建交以来，两国始终秉持相互尊重原则，深入开展各领域务实合作，并在中国-东盟、澜湄合作等框架下保持密切协调配合。泰方愿同中方一道，在亲切友好关系的基础上，共同推动本地区发展，永久造福两国和两国人民。

招待会现场，来自中泰两国的艺术家们联袂呈现了精彩的文艺表演，在悠扬的乐声中，来宾们品尝美食，畅叙佳情，盛赞中国发展成就，共同举杯祝福中泰两国繁荣昌盛，祝愿中泰友谊好上加好，亲上加亲。

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