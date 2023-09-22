新华社金边9月21日电 中柬“和平天使-2023”卫勤联合演习21日举行正式联演和结束仪式。柬埔寨副首相兼国防大臣迪西哈、柬埔寨王家军副总司令兼联合参谋长伊萨拉、中方观摩团团长王树千以及多国驻柬大使馆武官等观摩演习并出席结束仪式。

这是9月21日在柬埔寨首都金边拍摄的中柬“和平天使-2023”卫勤联合演习现场。新华社发（批隆摄）

当天上午，正式联演在柬埔寨王家军特种部队司令部开始。演习内容为中柬两军卫勤分队在某假想国联合执行国际人道主义医学救援任务。在受灾国救援指挥部统筹协调下，中柬两军参演部队完成灾害现场搜救、伤病员中转救治、传染病防控等7个课目的演练。双方参演官兵配合紧密默契，各环节流程衔接顺畅有序，有效检验提升了两军卫勤协同行动和应急处置能力，受到柬方军队和各国观察员的高度赞扬。

迪西哈在结束仪式上致辞说，此次联合演习是柬中两军团结合作、人民友好的新起点，对两国发展全面战略合作伙伴关系、构建双边命运共同体具有重要意义。

这是9月21日在柬埔寨首都金边拍摄的中柬“和平天使-2023”卫勤联合演习现场。新华社发（批隆摄）

王树千致辞说，此次联演是推动中柬务实交流的里程碑，是凝聚铁杆深厚情谊的新体现，增进了两军卫勤的传统友谊和深度交流，提高了两军联合开展国际人道主义医学救援的能力。

结束仪式上，此次演习中表现优异的中柬官兵获颁由柬埔寨国防部签发的荣誉证书。中国军队向柬埔寨王家军捐赠药品等医疗物资。

本次联演从9月16日开始，双方出动兵力700余人，动用包括运-20运输机、运-9医疗救护飞机、消杀无人机、负压救护车、帐篷医院等各类装备设备1000多台套。

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