新华社北京9月21日电（国际观察）利比亚飓风灾害凸显北约干涉遗祸

新华社记者陈莹 潘晓菁 赵伟宏

飓风“丹尼尔”日前在利比亚东部地中海沿岸地区登陆并引发严重洪灾。德尔纳河上两座大坝在夜间垮塌，重灾区德尔纳市有四分之一的城区被风暴和山洪摧毁，造成重大人员伤亡，数万人流离失所。

这场“天灾”引发的人道主义危机令国际社会广为关注，同时也让世界再次思考以美国为首的北约当年对利比亚武装干涉所留下的“人祸”。在北约干涉导致卡扎菲政府被推翻后，利比亚陷入长期分裂动荡状态，国力衰落、治理失效、基础设施陈旧不堪，防灾、抗灾、救灾能力被严重削弱，无力抵御重大灾害的袭击。美国等西方国家对于利比亚今日之殇负有无法推卸的责任。

这是9月15日在利比亚东部德尔纳附近拍摄的被毁的桥梁（航拍照片）。近日，飓风“丹尼尔”袭击利比亚东部，引发严重洪灾，已造成大量人员伤亡。新华社发（易卜拉欣·哈迪娅·马吉卜里摄）

国家动荡加剧灾难破坏力

此次飓风灾害给利比亚造成重大人员伤亡和财产损失。联合国人道主义事务协调厅17日援引世界卫生组织的数据说，目前确定的遇难人数为3958人，失踪人数为9000多人。根据利比亚相关部门公布的数据，利东部受灾地区70%以上的基础设施遭到破坏，11座桥梁倒塌，50%的道路损坏。

洪水过后，利比亚满目疮痍。一方面，这场“自上个世纪以来利比亚最严重的自然灾害”造成严重人员伤亡和财产损失，使这个长期动荡的国家雪上加霜；另一方面，洪灾严重破坏了当地经济和基础设施，需要进行大规模重建，而利比亚缺乏这样的能力。

利比亚长期陷入分裂，缺乏统一的政府管理，致使大量基础设施老化严重。垮塌大坝的运营方和水文专家都警告过大坝存在裂缝和潜在风险，但长期以来这座大坝一直处于失修状态。联合国人道主义事务协调厅日前警告说，利比亚另外两座大坝的状况也令人担忧。此外，大坝下游受灾地区缺乏良好市政规划和防灾建设，防洪抗洪能力差，也是此次洪灾损失严重的重要原因之一。

这张9月16日的航拍照片显示的是利比亚德尔纳受灾地区的景象。新华社发（哈姆扎·图尔基亚摄）

局势长期动荡造成的政府治理能力弱化令利比亚的灾难应对处置能力大打折扣。国际移民组织数据显示，利比亚东北部有4万多人因此次灾害流离失所。据利比亚当局发布的消息，灾区已有150人因饮用被污染的水而中毒。此外，多年冲突遗留下来的地雷等弹药被洪水冲出来，给当地民众带来难以预料的安全风险。

利比亚政治学教授哈桑·穆斯利告诉新华社记者，2011年以来，利比亚各派力量之间的持续争斗导致该国基础设施状况持续恶化，十多年来都没有新的基建项目。英国开放大学环境系统学讲师莱斯利·梅本说：“利比亚复杂的政治局势和旷日持久的军事冲突给制定风险评估策略、协调救援行动以及维护水坝等关键基础设施带来了巨大挑战。”

美西方粗暴干涉遗祸至今

分析人士认为，美国等西方国家是造成利比亚混乱局面的始作俑者，也是造成利比亚贫弱现状的主要责任方，对当前这场人道主义灾难难辞其咎。

利比亚的石油储量十分丰富，日产量在2011年前维持在160万桶，百姓生活水平较高。2011年，以美国为首的北约武装干涉利比亚，矛头直指卡扎菲政府。在北约帮助下，利比亚反政府武装推翻了卡扎菲政府。此后，这些武装力量之间矛盾激化，利比亚陷入长期动荡，严重阻碍利比亚经济社会发展，影响其石油产量，造成经济萎缩，不仅用于基础设施建设等的资金来源锐减，相当一部分人甚至连温饱都成了问题。

根据世界银行数据，2011年一年间，利比亚人口减少超过30万，国内生产总值（GDP）从753.8亿美元降至481.7亿美元。到2022年，其GDP仍未恢复到2010年水平。联合国粮食及农业组织数据显示，2021年利比亚约有143万人面临粮食不足困境，占人口总数的21.2%。

9月17日，国际救援人员在利比亚德尔纳的建筑废墟上工作。新华社发（哈姆扎·图尔基亚摄）

在利比亚国际关系专家优素福·阿马利看来，美国等西方国家不但参与推翻卡扎菲政府，令利比亚陷入内乱，而且这些年来还持续干涉利比亚内政，破坏利比亚政治进程，是造成利比亚国家分裂和当前人道主义危机的重要外部因素。

中国西北大学中东研究所所长助理王晋指出，今天利比亚的乱局，追根溯源是美国霸权主义所致。北约的军事介入令利比亚陷入内乱，至今没有形成稳定的政治环境，致使经济社会发展十多年来陷入停滞，无力应对重大自然灾害。

事实上，与飓风带来的“天灾”相比，美国霸权主义酿成的“人祸”更为严重，且受害的不止利比亚一国。俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心副主任德米特里·苏斯洛夫日前在接受新华社记者专访时说，1999年以美国为首的北约轰炸南联盟、2001年美国发动阿富汗战争、2003年美国入侵伊拉克、2011年北约空袭利比亚，这些霸权主义行径不仅是对国际法的严重破坏，也给地区稳定发展带来沉重打击，给当地人民造成巨大痛苦与灾难。

(责编：刘叶婷、崔越)