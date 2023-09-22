新华社银川9月21日电（记者艾福梅、郑一晗）为期4天的第六届中国—阿拉伯国家博览会21日在宁夏银川市开幕。期间，《中阿经贸关系发展进程2022年度报告》《高质量共建“一带一路”下中阿经贸合作报告》等两个中阿合作报告正式发布。

据了解，《中阿经贸关系发展进程2022年度报告》由中阿博览会秘书处与宁夏大学中国阿拉伯国家研究院组织编写，主要研究分析了2022年中国与阿拉伯国家在经贸、投资、能源、数字经济、科技合作等多领域合作状况和发展趋势。《高质量共建“一带一路”下中阿经贸合作报告》则由商务部国际贸易经济合作研究院与宁夏回族自治区商务厅在往届报告基础上，对中阿经贸合作新成就进行系统梳理而形成，旨在进一步促进中阿经贸合作健康、深入、高质量发展。

根据《高质量共建“一带一路”下中阿经贸合作报告》，十年来中阿经贸合作实现互利共赢、贸易规模翻了一番，中国对阿拉伯国家直接投资存量增长2.6倍，惠及双方近20亿人民，中国品牌、中国速度、中国技术获得阿拉伯国家民众的赞誉。同时，中阿合作领域全方位拓展，能源、基础设施等传统领域合作持续深化，绿色低碳、医疗健康等新合作增长极持续发展，航空航天、数字经济等新领域合作持续拓展。

宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长李绍先说，中国与阿拉伯国家双边经贸合作互补性强，基础稳固，潜力巨大，合作空间广阔。中阿双方携手同进，将迎来经贸合作提质升级的新发展阶段。

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