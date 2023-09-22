金秋时节，塞上江南，共襄盛会。

9月21日至24日，以“携手新时代 抢抓新机遇 共享新未来”为主题的第六届中国—阿拉伯国家博览会在宁夏银川召开。

这是十年之约——适逢“一带一路”倡议提出十周年，由中阿经贸论坛升级至今也已十年，成为中阿共建“一带一路”高质量发展的重要平台。

这是新的起点——在中阿关系进入全新时代下召开，是深入贯彻落实习近平总书记中阿、中海、中沙领导人“三环峰会”重要讲话精神的重大举措。

十年盛会 开创新局

典农河畔，开幕大会现场，来自近60个国家的政府部门、驻华机构代表的千余名嘉宾陆续入场，共赴金秋盛会。

这是9月21日在宁夏银川拍摄的第六届中国—阿拉伯国家博览会开幕式会场外景。新华社记者 冯开华 摄

紧邻的银川国际会展中心，来自共建“一带一路”国家的220余家国外商协会、企业和150多家国内大型企业准备就绪。

十年间，中阿博览会，显现出不一般的活力、动力。

十年间，经贸合作生机勃勃——

就在20天前，宁夏大学科研团队和卡塔尔签订了3.4亿美元的合作协议，将共建中卡光伏智能农业科技园及两个研究中心，其自主研发的绿色智能节水灌溉系统，将应用于卡塔尔700多个农场，并在20多个阿拉伯国家推广。

“许多阿拉伯国家与宁夏一样干旱缺水，因此我们研发的智能节水灌溉技术得到了认可。”宁夏大学孙兆军教授说。从2013年首次在阿拉伯国家试验，到2015年设备出口，再到今年共建农业科技园……这场跨越山海的绿色合作是中阿博览会十年硕果的生动注脚。

9月21日，嘉宾（右二）在第六届中国—阿拉伯国家博览会现场与参展商交流。新华社记者 冯开华 摄

中国是阿拉伯地区第一大贸易伙伴国，中阿贸易额从2012年的2224亿美元，增长到2022年的4314亿美元，十年间增长了近一倍。今年上半年，中阿双边贸易额规模保持稳定，达到1999亿美元。

十年间，友谊互信再谱新篇——

“我将以文字为桥梁，促进彼此友谊长存。”21日召开的中阿青年创新发展论坛上，摩洛哥姑娘宝云作为代表介绍中阿文化传播经验。她参与翻译的中国电视剧《山海情》近期正在阿曼、伊拉克等阿拉伯国家播出。

摩洛哥是第一个同中国签署“一带一路”合作规划的北非国家。摩洛哥全国自由人士联盟政治局委员、众议院副议长哈桑·本·欧麦尔说，得益于同中方在投资、基础设施、技术开发等领域的合作，摩洛哥正在崛起成为地中海地区的重要门户。

文化交融，共谋发展。黎巴嫩“阿拉伯人眼中的中国”新闻网站总编阿里·拉亚说：“中国始终致力于加强与阿拉伯世界的合作，第六届中阿博览会是中国与阿拉伯世界加强合作的重要契机。”

十年间，“一带一路”互惠共赢——

十年间，中阿博览会共有112个国家和地区、6000多家中外企业、超过40万客商参加，累计签订各类合作项目1200多个，涉及农业、化工、医药等多个领域。截至去年12月，中国已同21个阿拉伯国家及阿盟签署了“一带一路”合作文件，双方在基础设施、能源、技术、金融等领域合作取得了丰硕成果。

9月21日，嘉宾在第六届中国—阿拉伯国家博览会主宾国沙特阿拉伯王国展馆洽谈。新华社记者 冯开华 摄

中国驻沙特大使馆临时代办殷立军说，通过十年的合作交流，中阿博览会规模不断扩大、成果日益丰富，展现出强劲韧性和旺盛活力，已成为中阿共建“一带一路”的重要平台。

深化合作 再谱新篇

8月27日11时40分，承载260多名旅客的3U3781航班从宁夏银川河东国际机场飞向迪拜，标志着银川直飞迪拜航线复航，为中阿博览会增加空中通道。

这条空中之路承载了中阿两国青年的创业梦。“单程只要8小时，太便捷了。”跨境电商创业者杨万龙说，参加上一届博览会后，他便把“中国制造”卖到阿拉伯国家，从生活百货到汽车配件，去年销售额达2000万元，同比增长2倍。

“电子支付在阿拉伯国家普及后，还将带来更大增长，要抢抓机遇，提前布局。”眼下他着手开拓生鲜市场，计划建立海外仓在当地寻找合作伙伴。

这是一次全新起点上召开的盛会：在中国推动下中东国家出现“和解潮”；疫情过后全面恢复线下举办；去年底“三环峰会”召开，推动中国和阿拉伯国家关系迈上新台阶，打开新蓝图，开启新时代。

新起点彰显新气象——

可监测灾害性天气的“丝路·天眼”遥感应用平台等在本次博览会上首发。绿色高保水土壤制备、手术机器人……一批领先设备、技术和新产品亮相，传递博览会新气象。

这是第六届中国—阿拉伯国家博览会医疗康养与智慧气象展区（9月21日摄）。新华社记者 冯开华 摄

新气象带来新机遇——

广东省是本届博览会主题省。参展商广州迪森热能技术股份有限公司副总经理梁艳纯说：“我们在阿拉伯国家和‘一带一路’共建国家的营业额每年均有递增，相信参加完本届博览会还将再上一个台阶。”

9月21日，嘉宾在第六届中国—阿拉伯国家博览会主题省—广东省展馆参观。新华社记者 冯开华 摄

沙特阿拉伯王国是本次博览会的主宾国。沙特工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫说，中国已成为沙特最主要且强有力的合作伙伴之一。我们非常愿意借助中阿博览会这一成熟平台，拓展合作领域、加快合作步伐。

9月21日，观众在第六届中国—阿拉伯国家博览会主宾国沙特阿拉伯王国展馆现场参观。新华社记者 冯开华 摄

新机遇创造新前景——

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔表示，中国经济增长基础稳固，有强大的制造业和人才库支撑，在人工智能、物联网等前沿技术方面发展迅速，这些竞争优势充满吸引力。

从“弘扬丝路精神”到“高质量共建‘一带一路’”，从“携手推动中阿战略伙伴关系实现更大发展”到“携手打造面向新时代的中阿命运共同体”，六届中阿博览会连续举办，正是中阿合作持续发展、关系不断深化的生动见证。

抓住机遇 共赢未来

2022年中阿双边贸易额同比增长30.6%，今年上半年，我国与“一带一路”共建国家进出口增速达9.8%。

世界经济面临多重下行风险，第六届中阿博览会的举办，会释放哪些积极信号？

“中阿合作为世界经济注入暖流，中阿交往也为世界提供了不同文明交流的典范。”宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长李绍先说，在当前全球大国博弈加剧、全球能源转型、主权债务高企、各国抢占新经济发展制高点的背景下，中阿经贸合作的意义进一步彰显。

9月21日，嘉宾在第六届中国—阿拉伯国家博览会现场了解清洁能源项目。新华社记者 冯开华 摄

埃及外交部议会事务部长助理萨拉赫丁·阿卜杜萨迪格说，在阿拉伯世界，中国正发挥着越来越重要的作用，尤其是在调解冲突上。正如人们经常所说的：“如果不是中国那还能有谁？”

沙特国际问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼认为，中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议是中国为世界贡献的重要公共产品，为破解安全困境、发展难题、文明冲突提供了方案。

面对新时代中阿经贸合作，中国抉择更加坚定：

——进一步加强发展战略对接，以开放拥抱发展机遇，以合作谋求互利共赢。

——进一步推动实现互利共赢，支持和引导中阿双方企业界深度参与合作，助力阿拉伯国家实现经济多元化、产业振兴和民生改善。

——进一步巩固能源合作关系，共同构建新时期中阿能源合作新格局。

这是第六届中国—阿拉伯国家博览会数字经济与清洁能源展区（9月21日摄）。新华社记者 冯开华 摄

“我们将深入落实首届中阿、中海峰会精神，围绕《中阿全面合作规划纲要》等，更好联通双方市场，汇聚发展动能，共享发展机遇，推动中阿经贸领域务实合作取得更大发展。”商务部副部长李飞说。

遥遥丝路，通达四方。从中国创办到“一带一路”国家共享，从一展惠中阿到面向世界的开放平台，以中阿博览会为契机，中阿经贸合作将翻开新的篇章。中国将与阿拉伯国家携手前行，共同开创更加美好的未来。

文字记者：刘紫凌、李钧德、侯雪静、马丽娟

视频记者：卢鹰、刘海、吕泽

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