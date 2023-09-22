人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

万里尚为邻 韶华满目新——写在第六届中阿博览会开幕之际

2023年09月22日08:17 | 来源：新华社
小字号

　　金秋时节，塞上江南，共襄盛会。

　　9月21日至24日，以“携手新时代 抢抓新机遇 共享新未来”为主题的第六届中国—阿拉伯国家博览会在宁夏银川召开。

　　这是十年之约——适逢“一带一路”倡议提出十周年，由中阿经贸论坛升级至今也已十年，成为中阿共建“一带一路”高质量发展的重要平台。

　　这是新的起点——在中阿关系进入全新时代下召开，是深入贯彻落实习近平总书记中阿、中海、中沙领导人“三环峰会”重要讲话精神的重大举措。

　　十年盛会 开创新局

　　典农河畔，开幕大会现场，来自近60个国家的政府部门、驻华机构代表的千余名嘉宾陆续入场，共赴金秋盛会。

　　这是9月21日在宁夏银川拍摄的第六届中国—阿拉伯国家博览会开幕式会场外景。新华社记者 冯开华 摄

　　紧邻的银川国际会展中心，来自共建“一带一路”国家的220余家国外商协会、企业和150多家国内大型企业准备就绪。

　　十年间，中阿博览会，显现出不一般的活力、动力。

　　十年间，经贸合作生机勃勃——

　　就在20天前，宁夏大学科研团队和卡塔尔签订了3.4亿美元的合作协议，将共建中卡光伏智能农业科技园及两个研究中心，其自主研发的绿色智能节水灌溉系统，将应用于卡塔尔700多个农场，并在20多个阿拉伯国家推广。

　　“许多阿拉伯国家与宁夏一样干旱缺水，因此我们研发的智能节水灌溉技术得到了认可。”宁夏大学孙兆军教授说。从2013年首次在阿拉伯国家试验，到2015年设备出口，再到今年共建农业科技园……这场跨越山海的绿色合作是中阿博览会十年硕果的生动注脚。

　　9月21日，嘉宾（右二）在第六届中国—阿拉伯国家博览会现场与参展商交流。新华社记者 冯开华 摄

　　中国是阿拉伯地区第一大贸易伙伴国，中阿贸易额从2012年的2224亿美元，增长到2022年的4314亿美元，十年间增长了近一倍。今年上半年，中阿双边贸易额规模保持稳定，达到1999亿美元。

　　十年间，友谊互信再谱新篇——

　　“我将以文字为桥梁，促进彼此友谊长存。”21日召开的中阿青年创新发展论坛上，摩洛哥姑娘宝云作为代表介绍中阿文化传播经验。她参与翻译的中国电视剧《山海情》近期正在阿曼、伊拉克等阿拉伯国家播出。

　　摩洛哥是第一个同中国签署“一带一路”合作规划的北非国家。摩洛哥全国自由人士联盟政治局委员、众议院副议长哈桑·本·欧麦尔说，得益于同中方在投资、基础设施、技术开发等领域的合作，摩洛哥正在崛起成为地中海地区的重要门户。

　　文化交融，共谋发展。黎巴嫩“阿拉伯人眼中的中国”新闻网站总编阿里·拉亚说：“中国始终致力于加强与阿拉伯世界的合作，第六届中阿博览会是中国与阿拉伯世界加强合作的重要契机。”

　　十年间，“一带一路”互惠共赢——

　　十年间，中阿博览会共有112个国家和地区、6000多家中外企业、超过40万客商参加，累计签订各类合作项目1200多个，涉及农业、化工、医药等多个领域。截至去年12月，中国已同21个阿拉伯国家及阿盟签署了“一带一路”合作文件，双方在基础设施、能源、技术、金融等领域合作取得了丰硕成果。

　　9月21日，嘉宾在第六届中国—阿拉伯国家博览会主宾国沙特阿拉伯王国展馆洽谈。新华社记者 冯开华 摄

　　中国驻沙特大使馆临时代办殷立军说，通过十年的合作交流，中阿博览会规模不断扩大、成果日益丰富，展现出强劲韧性和旺盛活力，已成为中阿共建“一带一路”的重要平台。

　　深化合作 再谱新篇

　　8月27日11时40分，承载260多名旅客的3U3781航班从宁夏银川河东国际机场飞向迪拜，标志着银川直飞迪拜航线复航，为中阿博览会增加空中通道。

　　这条空中之路承载了中阿两国青年的创业梦。“单程只要8小时，太便捷了。”跨境电商创业者杨万龙说，参加上一届博览会后，他便把“中国制造”卖到阿拉伯国家，从生活百货到汽车配件，去年销售额达2000万元，同比增长2倍。

　　“电子支付在阿拉伯国家普及后，还将带来更大增长，要抢抓机遇，提前布局。”眼下他着手开拓生鲜市场，计划建立海外仓在当地寻找合作伙伴。

　　这是一次全新起点上召开的盛会：在中国推动下中东国家出现“和解潮”；疫情过后全面恢复线下举办；去年底“三环峰会”召开，推动中国和阿拉伯国家关系迈上新台阶，打开新蓝图，开启新时代。

　　新起点彰显新气象——

　　可监测灾害性天气的“丝路·天眼”遥感应用平台等在本次博览会上首发。绿色高保水土壤制备、手术机器人……一批领先设备、技术和新产品亮相，传递博览会新气象。

　　这是第六届中国—阿拉伯国家博览会医疗康养与智慧气象展区（9月21日摄）。新华社记者 冯开华 摄

　　新气象带来新机遇——

　　广东省是本届博览会主题省。参展商广州迪森热能技术股份有限公司副总经理梁艳纯说：“我们在阿拉伯国家和‘一带一路’共建国家的营业额每年均有递增，相信参加完本届博览会还将再上一个台阶。”

　　9月21日，嘉宾在第六届中国—阿拉伯国家博览会主题省—广东省展馆参观。新华社记者 冯开华 摄

　　沙特阿拉伯王国是本次博览会的主宾国。沙特工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫说，中国已成为沙特最主要且强有力的合作伙伴之一。我们非常愿意借助中阿博览会这一成熟平台，拓展合作领域、加快合作步伐。

　　9月21日，观众在第六届中国—阿拉伯国家博览会主宾国沙特阿拉伯王国展馆现场参观。新华社记者 冯开华 摄

　　新机遇创造新前景——

　　迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔表示，中国经济增长基础稳固，有强大的制造业和人才库支撑，在人工智能、物联网等前沿技术方面发展迅速，这些竞争优势充满吸引力。

　　从“弘扬丝路精神”到“高质量共建‘一带一路’”，从“携手推动中阿战略伙伴关系实现更大发展”到“携手打造面向新时代的中阿命运共同体”，六届中阿博览会连续举办，正是中阿合作持续发展、关系不断深化的生动见证。

　　抓住机遇 共赢未来

　　2022年中阿双边贸易额同比增长30.6%，今年上半年，我国与“一带一路”共建国家进出口增速达9.8%。

　　世界经济面临多重下行风险，第六届中阿博览会的举办，会释放哪些积极信号？

　　“中阿合作为世界经济注入暖流，中阿交往也为世界提供了不同文明交流的典范。”宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长李绍先说，在当前全球大国博弈加剧、全球能源转型、主权债务高企、各国抢占新经济发展制高点的背景下，中阿经贸合作的意义进一步彰显。

　　9月21日，嘉宾在第六届中国—阿拉伯国家博览会现场了解清洁能源项目。新华社记者 冯开华 摄

　　埃及外交部议会事务部长助理萨拉赫丁·阿卜杜萨迪格说，在阿拉伯世界，中国正发挥着越来越重要的作用，尤其是在调解冲突上。正如人们经常所说的：“如果不是中国那还能有谁？”

　　沙特国际问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼认为，中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议是中国为世界贡献的重要公共产品，为破解安全困境、发展难题、文明冲突提供了方案。

　　面对新时代中阿经贸合作，中国抉择更加坚定：

　　——进一步加强发展战略对接，以开放拥抱发展机遇，以合作谋求互利共赢。

　　——进一步推动实现互利共赢，支持和引导中阿双方企业界深度参与合作，助力阿拉伯国家实现经济多元化、产业振兴和民生改善。

　　——进一步巩固能源合作关系，共同构建新时期中阿能源合作新格局。

　　这是第六届中国—阿拉伯国家博览会数字经济与清洁能源展区（9月21日摄）。新华社记者 冯开华 摄

　　“我们将深入落实首届中阿、中海峰会精神，围绕《中阿全面合作规划纲要》等，更好联通双方市场，汇聚发展动能，共享发展机遇，推动中阿经贸领域务实合作取得更大发展。”商务部副部长李飞说。

　　遥遥丝路，通达四方。从中国创办到“一带一路”国家共享，从一展惠中阿到面向世界的开放平台，以中阿博览会为契机，中阿经贸合作将翻开新的篇章。中国将与阿拉伯国家携手前行，共同开创更加美好的未来。

　　文字记者：刘紫凌、李钧德、侯雪静、马丽娟

　　视频记者：卢鹰、刘海、吕泽

　　海报设计：姜子涵

　　编辑：崇大海、李民、宋为伟、张曼怡、胡碧霞、王浩程

　　统筹：黄小希、何雨欣

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部