新华社贝尔格莱德9月21日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠9月19日至21日率全国人大代表团访问塞尔维亚。在贝尔格莱德，李鸿忠分别会见塞尔维亚总理布尔纳比奇，塞前进党主席、副总理兼国防部长武切维奇，与国民议会议长奥尔利奇举行会谈；在诺维萨德，会见伏伊伏丁那自治省议会主席帕斯托尔。

李鸿忠表示，近年来，习近平主席同武契奇总统引领中塞关系进入全方位、高水平发展的历史新阶段，两国“铁杆友谊”历久弥新。当今世界面临百年未有之大变局，两国要继续增强政治互信，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，深化务实合作，促进中塞关系更加巩固。中国全国人大愿同塞国民议会一道，落实两国领导人共识，密切高层往来，加强立法合作和治国理政经验交流，为推动中塞全面战略伙伴关系作出积极贡献。

塞方表示，塞尔维亚高度重视同中国的钢铁友谊，坚定不移支持中国维护自身主权、安全、发展利益。塞尔维亚由衷钦佩中国的发展成就，愿进一步深化塞中经贸、投资、科技、人文等各领域合作，加强立法机构交往和政党交流，不断续写两国传统友谊新篇章。

李鸿忠一行还赴中国驻南联盟使馆旧址凭吊使馆被炸事件中牺牲的烈士。

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