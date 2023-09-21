新华社北京9月21日电 美国国会参议院20日借助非常规举措通过美军参谋长联席会议主席候选人查尔斯·布朗的提名。

然而，由于一名不满美军堕胎福利政策的共和党籍参议员持续阻挠，数百名美军高官的提名仍有待批准。这一美国政坛“奇观”何时结束尚不得而知。

参联会主席任命终于“过关”

参议院当天以83票赞成、11票反对的表决结果，确认民主党籍总统约瑟夫·拜登5月提名的空军参谋长布朗出任参联会主席，接替定于本月底退休的马克·米利。

参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默利用程序规则绕过共和党籍参议员汤米·图伯维尔的阻挠，使布朗的提名得以获得表决通过。

美国总统提名的高级将领需要获得参议院批准。参议院通常以“批量”方式对提名进行表决，如无人反对即可通过。然而，今年3月以来，图伯维尔因不满美军堕胎福利政策，凭一己之力阻挠数百名军官的提名。

5月25日，在美国华盛顿白宫，美国总统拜登提名空军上将查尔斯·布朗为下一任美军参谋长联席会议主席，接替现任主席马克·米利。新华社发（亚伦摄）

舒默采取的举措是首先推动布朗、候任陆军参谋长兰迪·乔治和候任海军陆战队司令埃里克·史密斯的提名表决。乔治和史密斯的提名表决定于21日举行。

暂不清楚他将如何推动其他重要候任将领“过关”。

参谋长联席会议是美国国防部最高军职机构，是总统和国防部长的军事高参。陆军参谋长、海军作战部长、空军参谋长和海军陆战队司令是参谋长联席会议成员，也是各自军种的最高军职长官。

两党“堕胎战”波及军界

图伯维尔20日在表决中与其他10名共和党人一道投下反对票。他对布朗等三名美军高级将领即将上任表示欢迎，但坚称不后悔发起阻挠行动。“他们终于明白我不会屈服，我现在也不会，”图伯维尔说，“他们必须做正确的事，撤销（堕胎权）政策。”

堕胎权是美国民主党与共和党博弈的主战场之一。图伯维尔来自共和党根基深厚的“深红州”亚拉巴马，视堕胎非法，不满国防部允许派驻在限制堕胎州的军人及家属跨州堕胎享受带薪假期和路费补贴。

2022年6月24日，堕胎权支持者在美国首都华盛顿的联邦最高法院外抗议。当天，美国联邦最高法院推翻近半个世纪前在联邦层面确立堕胎权的判例“罗诉韦德案”。新华社记者刘杰摄

美国海军陆战队司令、陆军参谋长、海军作战部长今年早些时候均已卸任，但接替人选均因图伯维尔设阻，尚未在参议院获批，只能代行军事长官职责。按美国《政治报》说法，代理身份令这些军事长官无法做出涉及其军种未来的重大战略性决策。

上月14日，国防部长劳埃德·奥斯汀在海军作战部长迈克尔·吉尔戴的卸任仪式上吐槽：“从今天起，国防部历史上头一次，我们三个军种在没有参议院批准的长官的情况下运转。这史无前例，没有必要，而且不安全。”

政坛“奇观”何时结束？

舒默20日说，图伯维尔“痛恨”的国防部堕胎相关政策“继续有效”，他“将一事无成”。图伯维尔则回怼，舒默对局势管控不善，也低估了他的决心。

白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比20日称舒默的举措有益于三名候任将领、他们所在的军种以及国防部整体，但“没有解决问题”。

这是2022年12月22日在美国华盛顿拍摄的雨中的车辆和国会大厦。新华社记者 刘杰 摄

据美国《纽约时报》报道，舒默一直不愿采取逐一表决提名的做法，原因是耗时长，且担忧这样做会被视作向图伯维尔妥协。

美国国会研究服务部上月23日在一份备忘录中写道，如果采用逐一表决方式，参议院需要连轴转30天17小时才能完成当时273名军官的提名表决。柯比20日估算，目前如果逐一表决可能需要持续700小时。“这不仅不现实，也危及我们的国家安全。”（文字记者：海洋；视频记者：杜白羽；剪辑：辛睿、贾金明、郑思远；编辑：惠晓霜、陈丹、刘健、吴宝澍、王丰丰、刁泽）

(责编：贾文婷、吴成良)