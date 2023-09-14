人民网晋城9月14日电 （艾雯、武笑）时至中秋，相聚晋城。来自波兰、肯尼亚、巴基斯坦、乍得、尼日利亚、加纳、老挝、苏丹、蒙古国、俄罗斯的10组选手以“家园”为主题，分别进行精彩现场讲述。选手们情真意切、娓娓道来，用汉语声情并茂地描绘各自心中美好 “家园”的理念。今天由中国人民对外友好协会主办，人民网、中共晋城市委、晋城市人民政府、山西皇城相府集团承办的2023“汉字缘”国际故事大会决赛今天在山西省晋城市圆满落幕。

中国人民对外友好协会副会长李希奎，中国人民对外友好协会文化交流部主任朱丹，人民日报社山西分社社长何勇，人民网党委委员、监事会主席唐维红，山西省人民对外友好协会专职副会长李彦，晋城市委常委、阳城县委书记高喜全，山西皇城相府集团产业发展有限公司总经理樊进朝等嘉宾出席决赛现场。

李希奎在致辞表示：“汉字是中华文明的基因，是中华文化的根脉，更是中华文明与世界文明交流互鉴的桥梁。中华民族憧憬‘大道之行，天下为公’的美好世界，和平友爱、亲人善邻是流淌在中国人骨子里的基因。两千多年前开辟的丝绸之路，运送的是茶叶和瓷器；十年前习近平主席提出的“一带一路”倡议，已成为硕果累累的全球公共产品和国际合作平台。今年三月，习近平主席郑重提出全球文明倡议，向世界发出深入推动文明交流对话，在包容互鉴中促进人类文明进步的真挚呼吁。人类发展史是一部多元文明共生并进的历史，只有从不同文明中寻求智慧、汲取营养，取长补短、共同进步，人类文明的星空才能熠熠生辉，人类共同的家园才能祥和繁荣。”

唐维红在致辞说：“十年来，在‘一带一路’框架下，中国与各国共商、共建、共享，从‘大写意’到‘工笔画’，共同谱写了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的美好篇章。高质量共建‘一带一路’，是携手构建人类命运共同体的伟大实践。人类是休戚与共的命运共同体，地球是我们共同的家园。‘家园’的概念深深植根在中华文明的血脉基因中。从《礼记》中的‘大道之行，天下为公’，到费孝通先生提出的‘美人之美，美美与共’，中华文明始终坚持天下一家、立己达人、互相尊重的理念。本届大会以‘家园’为主题，期待与各国朋友共同讲述不同文明间交流互鉴、相知相融的故事，共同建设世界文明和谐繁荣的百花园。”

高喜全在致辞中称，“五千年文明看山西，山西文明看晋城，晋城是晋善之城、晋美之城、晋级之城、晋升之城。汉字是中华文化的源头所在、根脉所系，一个汉字就是一部文化史。由全国对外友协主办、人民网承办的本次比赛，旨在传播中华优秀传统文化，深化文明交流互鉴，落实全球文明倡议。我们坚信文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。相信在大家的共同努力下，本次比赛一定能够成为加强不同文明交流对话，加深不同文化相互理解和彼此认同，让各国人民相知相亲、互信互敬的文化盛典。”

北京师范大学新闻传播学院副院长、博士生导师周敏，中国传媒大学播音主持艺术学院教授、博士生导师曾志华，中国音乐学院教授、博士生导师丁毅，商务印书馆《汉语世界》杂志主编、北京语言文字工作协会副会长储丹丹，著名作家、2022博鳌青年领袖苏芩，人民网阿拉伯语专家、青年汉学家瓦利德，皇城村纪委书记、《孙子兵法》研究会会长赵台住等9位评委为选手现场打分。

评委们从中文表达能力、现场感染力、故事阐述的核心价值观、文明互鉴成效等方面进行评分。经过精彩的交流比拼，来自尼日利亚的选手李昊瑞最终摘得桂冠，荣获特等奖；颜青（苏丹）、莉迪亚（肯尼亚）荣获一等奖；沙杰（巴基斯坦），贝雨欣（加纳），王安、叶何麦（乍得 双胞胎）荣获二等奖；安德烈（俄罗斯）、玛莉（老挝）、格格（蒙古国）、金雪花（波兰）荣获三等奖。

值得一提的是，2023“汉字缘”国际故事大会澳大利亚赛区冠军柯雅各，韩国赛区冠军金允熙来到中国，亲临决赛舞台，现场分享获奖感言。柯雅各借用中国古典诗词，自己谱曲、演唱的中文原创歌曲《秋》，中西合璧、意境沉醉，台下观众掌声雷动。

2023“汉字缘”国际故事大会以“家园”为主题，旨在传递“天下一家”“民胞物与”“协和万邦”的理念，承载与各国朋友们分享和谐共生，共建美丽世界的愿望。本届活动自今年6月开赛以来，吸引了来自全球70多个国家的3000余名选手参赛。不同肤色、文化背景的外籍友人因汉字结缘，讲述心中 “家园”的故事。经过初赛、复赛两轮激烈比拼，10组选手披荆斩棘、脱颖而出，最终齐聚晋城，登上总决赛舞台。

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