揭牌仪式现场。人民网记者 尚凯元摄

人民网巴黎9月21日电 （记者尚凯元）日前，“科大硅谷”法国科技创新会议暨揭牌签约仪式在法国巴黎成功举办。100余位中法两国的学者、企业家和政府部门代表聚集一堂，深入交流两国科技与产业创新的最新成果，共同展望双方在人才交流与产业升级的广阔合作前景。

安徽省委书记韩俊出席“科大硅谷”法国科技创新会议暨揭牌签约仪式，与出席活动的有关跨国企业、巴黎综合理工学院负责人及部分法国科学院院士交流，共同见证了科大硅谷、国轩高科、奇瑞汽车与众多知名法国企业签订一系列重要合作协议。

科大硅谷服务平台公司作为“科大硅谷”的市场化主体，正在加速打造全球创新中心，辐射全球创新高地，链接全球创新资源。公司董事长吴海龙系统推介了科大硅谷及法国创新中心。“科大硅谷”法国创新中心将由法中孵化器联盟协会（AIFC）负责运营。AIFC总部位于法国里昂，是法国里昂大区第一家中法商业事务性组织，致力于推动法中人才及项目交流与合作，是法中创新创业项目的双向孵化器，为中法乃至中欧背景的项目提供咨询、合作和孵化服务，同时承办中法创新大赛，打造中法创新项目的优秀孵化器和合作平台。

本次活动集中展现了科大硅谷全球合伙人招募和海外创新中心建设的阶段性成果。建设“科大硅谷”，是安徽省落实“七个强省”战略目标和加快建设高水平创新型省份的重大举措。“科大硅谷”将以法国创新中心揭牌为契机，坚持市场化、专业化、平台化和国际化，深度挖掘中法在汽车、新能源、数字经济、现代农业等领域的合作潜力，为法国及欧洲当地与安徽的人才、企业交流搭建平台，为中法科技与产业合作注入新的活力。

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