人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

赞比亚中国银行举办跨境人民币业务推介会

2023年09月21日20:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社卢萨卡9月21日电（记者 彭立军）赞比亚中国银行（以下简称“赞中行”）20日在赞比亚首都卢萨卡举办“中赞经贸合作跨境人民币业务推介会”，介绍人民币国际化背景、跨境人民币政策等内容。中国驻赞比亚使馆公参孟昊、在赞中资企业和机构代表等出席活动。

　　孟昊表示，这次推介会的举办正值赞比亚总统希奇莱马结束访华、中赞经贸合作取得丰硕成果之际。扩大人民币在中赞经贸往来中的使用，将有利于落实两国领导人达成的共识，也有利于深化两国经贸往来。银行和企业是人民币国际化的重要主体，希望银企共同努力，为有序推进人民币国际化贡献更大力量。

　　赞中行行长助理洪杰敏说，自2011年正式开办人民币业务以来，赞中行已累计实现人民币清算量超160亿。明年是中赞两国建交60周年，也是中赞经贸年、中赞文化和旅游年，赞中行将准确及时把握外部发展机遇，进一步促进人民币在赞比亚使用和流通，持续推动人民币国际化发展。

　　今年是“一带一路”倡议提出十周年，中赞两国在共建“一带一路”和中非合作论坛框架内合作密切。2022年，中赞双边贸易额达67.3亿美元，比上一年增长30.2%，创历史新高，为中赞人民币结算业务提供了稳固的经贸基础。

　　赞中行成立于1997年，是中国在非洲设立的第一家商业银行。2015年，赞中行被中国人民银行和赞比亚央行确定为赞比亚人民币清算行。

(责编：贾文婷、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部