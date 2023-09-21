新华社卢萨卡9月21日电（记者 彭立军）赞比亚中国银行（以下简称“赞中行”）20日在赞比亚首都卢萨卡举办“中赞经贸合作跨境人民币业务推介会”，介绍人民币国际化背景、跨境人民币政策等内容。中国驻赞比亚使馆公参孟昊、在赞中资企业和机构代表等出席活动。

孟昊表示，这次推介会的举办正值赞比亚总统希奇莱马结束访华、中赞经贸合作取得丰硕成果之际。扩大人民币在中赞经贸往来中的使用，将有利于落实两国领导人达成的共识，也有利于深化两国经贸往来。银行和企业是人民币国际化的重要主体，希望银企共同努力，为有序推进人民币国际化贡献更大力量。

赞中行行长助理洪杰敏说，自2011年正式开办人民币业务以来，赞中行已累计实现人民币清算量超160亿。明年是中赞两国建交60周年，也是中赞经贸年、中赞文化和旅游年，赞中行将准确及时把握外部发展机遇，进一步促进人民币在赞比亚使用和流通，持续推动人民币国际化发展。

今年是“一带一路”倡议提出十周年，中赞两国在共建“一带一路”和中非合作论坛框架内合作密切。2022年，中赞双边贸易额达67.3亿美元，比上一年增长30.2%，创历史新高，为中赞人民币结算业务提供了稳固的经贸基础。

赞中行成立于1997年，是中国在非洲设立的第一家商业银行。2015年，赞中行被中国人民银行和赞比亚央行确定为赞比亚人民币清算行。

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