新华社北京9月21日电（记者 马卓言）应国务院总理李强邀请，尼泊尔总理普拉昌达将于9月23日至30日对中国进行正式访问。访问期间，普拉昌达总理将应邀赴杭州出席第19届亚洲运动会开幕式。外交部发言人毛宁21日在例行记者会上应询介绍普拉昌达总理访华有关安排。

毛宁说，普拉昌达总理曾多次访华，为推动中尼关系发展作出重要贡献。此次来华访问期间，习近平主席将会见普拉昌达总理，李强总理、赵乐际委员长将分别同他举行会谈会见。两国领导人将就深化传统友谊、拓展互利合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

毛宁表示，中国和尼泊尔是传统友好邻邦和战略合作伙伴。建交68年来，无论国际地区形势如何变化，中尼关系始终保持健康稳定发展，两国在涉及彼此核心利益的问题上相互理解、相互支持，树立了不同大小国家间平等相待、合作共赢的典范。近年来，两国高层交往频繁，经贸、文化等领域交流合作深入发展，双方在国际和地区事务中保持密切协调与配合。

毛宁表示，中方愿同尼方一道，以此访为契机，深化战略互信，拓展务实合作，高质量共建“一带一路”，推动中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系迈上新台阶。

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