人民网曼谷9月21日电 （记者刘慧）9月21日上午，中柬“和平天使—2023”卫勤联合演习举行正式联演和结束仪式。柬埔寨副首相兼国防大臣迪西哈、王家军副总司令兼联合参谋长伊萨拉上将，中方观摩团团长王树千少将以及中方观摩团成员、驻柬大使馆武官等观摩演习并出席结束仪式。

上午8时50分，演习在柬埔寨王家军特种部队司令部正式开始。围绕“严重洪涝飓风灾害国际人道主义联合医学救援”主题，以中柬两军卫勤分队在某假想国联合执行国际人道主义医学救援任务为背景，中柬两军参演部队组成联合救援力量，在受灾国救援指挥部统筹协调下，依托三级救援指挥体系和三级医疗救治阶梯，共同完成了灾害现场搜救、伤病员中转救治、伤病员空运医疗后送、传染病防控等7个课目的实兵演练。经过前期的反复推演打磨和多个轮次分组训练，演习课目内容设置紧贴实战，双方参演官兵配合紧密默契，各环节流程衔接顺畅有序，有效检验提升了两军卫勤协同行动和应急处置能力，受到柬方军队和各国观察员的高度肯定与赞扬。

演练结束后，举行了中柬“和平天使—2023”卫勤联合演习结束仪式。迪西哈在致辞中说，此次联合演习收获了很多成果，是两军“钢铁兄弟”关系的新起点，是柬中团结合作关系的新起点，是两国人民和睦友好的新起点，对两国发展全面战略合作伙伴关系，建设命运共同体具有重要的意义。

王树千少将在致辞中说，此次卫勤联演是推动中柬务实交流的里程碑，是深化两军卫勤合作的新起点，是凝聚铁杆深厚情谊的新体现，促进了两军卫勤的传统友谊和深度交流，提高了联合开展国际人道主义医学救援的能力，为应对全球人道主义危机事件，携手构筑人类命运共同体作出新的贡献。

柬方指导组组长班索克伟杰少将表示，此次联演柬中双方精心策划、高效推进，相互学习借鉴，通过构设逼真场景，使联合救援行动从训练走向实战。中方医疗队队长张毅上校表示，此次联演中方学习了柬军的良好作风，得到了合作的全新经验，收获了真挚的宝贵情谊，为中柬两国传统友谊写下了新的注脚。

结束仪式上，中柬双方领导为此次演习中表现优异的双方官兵颁发了柬埔寨国防部签发的荣誉证书。王树千少将代表中国军队，向柬埔寨王家军捐赠了药品等医疗物资。

“这次中柬和平天使联合演习，是中柬两军在卫勤领域的一次深入合作和生动实践，是我军医疗救护飞机首次出境参演实训，首次境外转运实保的重要行动。不仅提升了两军的联合应急救援能力，更全面深化了互信合作的深厚情谊，开启了中柬两军友好交往新篇章。”中方指导协调组组长郝林源说。

据悉，未来几天，“和平天使”医疗队还将在金边、暹粒等地，开展学术交流、义诊赠药等医疗服务活动。

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