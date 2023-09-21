新华社南京9月21日电 题：中国倡议有力推动全球安全与发展——来自全球公共安全合作论坛（连云港）2023年大会的声音

新华社记者朱超、朱国亮、何磊静

全球公共安全合作论坛（连云港）2023年大会21日在江苏省连云港市闭幕。论坛期间，来自50余个国家和地区的500余名政府、执法部门以及国际组织负责人、国际知名专家学者齐聚一堂，共话安全形势、共享安全理念、共商安全对策。

与会嘉宾高度评价中国提出的全球安全倡议、全球发展倡议等，认为相关倡议不仅为应对国际安全挑战提供中国方案，而且通过推动共同发展提升各国维护公共安全的能力，有助于从根本上消弭国际冲突根源，实现世界持久和平与发展。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。一方面，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡；另一方面，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重，人类社会面临前所未有的挑战。

“传统和非传统安全威胁交织叠加，未来充满不确定性。”英国知名学者马丁·雅克说，一些西方国家以安全为名搞阵营对抗，然而制裁、分裂等手段，只会让世界变得更加不安全，让发展和经济增长变得更加困难。

面对全球性的公共安全威胁，没有任何一个国家可以独善其身，也没有哪个国家能够包打天下，唯有团结合作才是人间正道——在这一点上，与会各国嘉宾达成广泛共识。

“今年论坛主题为‘同一个世界，共同的安全’，既反映当下实际，也体现未来愿景，表达了各国人民渴望开展全面与可持续的国际合作、维护全球安全、推动经济与社会繁荣的共同愿望。”柬埔寨首相洪玛奈在20日的开幕式视频致辞中说。

面对严峻复杂的公共安全形势，中方选择积极践行全球安全倡议，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。

所罗门群岛总理索加瓦雷高度赞赏习近平主席提出的全球安全倡议，认为这一倡议重视各国合理安全关切，推动国际社会以团结精神和共赢理念应对复杂多变的安全挑战。

“一个国家对另一国最有效的帮助，是帮助对方能够独立有效地处理自己的安全问题。”索加瓦雷在开幕式视频致辞中说，“近两年，所罗门群岛警察队伍的能力有了大幅度提升，这都归功于所中两国警察在公共安全领域的有效合作。”

“公共安全问题呈现联动性、跨国性、多样性的特征，因此，各国更需要加强合作，深化彼此互信，不干涉别国内政。同时，也要密切协调制定新规则、法律等，以应对全球不断涌现的新挑战。”越南公安部副部长梁三光说，全球安全倡议为解决当下和未来全球安全难题提供了系统思路和可行举措。

受访嘉宾普遍认为，发展和安全是一体之两翼，缺一不可。只有发展和安全相辅相成，才能实现国家的长治久安和繁荣发展。

“安全其实并不局限于战争与冲突层面，更应该包括人类本身的安全。”泰国泰中文化经济协会会长颇钦·蓬拉军表示，中国消除绝对贫困和提出“一带一路”倡议就是注重保护人的安全最好的例证。包括泰国在内的很多国家，都在努力摆脱中等收入陷阱，“一带一路”倡议能够为参与国家带来安全与发展。

“一个国家拥有经济层面的安全尤为关键，只有这样才能有资源和能力保证国家和人民的安全。”巴基斯坦前总理国家安全顾问优素福说，“一带一路”倡议和全球发展倡议对巴基斯坦至关重要，通过参与这些倡议，提升自身发展水平，参与国将有能力更好维护自身公共安全，从这一角度看，这些倡议的价值“无与伦比”。

(责编：贾文婷、吴成良)