人民网雅加达9月21日电 （记者曹师韵）9月13日至9月16日，由清华大学主办、清华大学东南亚中心承办的“清华幸福创业（Tsinghua Happiness Entrepreneurship）”印度尼西亚创新创业训练营（简称THE Bootcamp）首期活动在印度尼西亚清华大学东南亚中心巴厘岛园区开营并顺利完成第一阶段教学，共有37名印尼当地创新领域的优秀企业家、内部创业者、企业创始人和潜在创业者参加学习。

清华大学校长王希勤发表主旨演讲。清华大学东南亚中心供图

清华大学校长王希勤、印尼教育、文化、研究和技术部部长纳迪姆·马卡里姆、印尼巴厘省前副省长翠卡·苏卡瓦蒂、佳通集团副主席、有一德公益基金会联合创始人林美金、有一德公益基金会总裁丹多威·叶海亚、训练营责任教授梅萌、清华大学东南亚中心主任刘震等出席了THE Bootcamp第一阶段结营仪式。

王希勤在结营仪式上指出，近年来，中国同印尼关系快速发展，树立了发展中国家联合自强、团结合作、携手发展的典范。清华大学希望在教育和研究领域与印尼开展高质量、高水平、全方位的战略合作。清华愿同印尼一起携手构建全球性创新创业生态中心，推动双边或多边的创新创业交融互促，促进实现可持续发展目标，打造更紧密的中印尼命运共同体，共建更美好的世界。

纳迪姆·马卡里姆通过视频向训练营第一阶段成功举办表示祝贺。他提出创新是社会进步的动力，并介绍了近年来印尼教育系统在培养学生创新思维与创业精神等方面的改革举措与成效。他表示，印尼创新创业教育领域正在走向一种全新范式，THE Bootcamp为印尼提高创新创业领域的教育质量提供了重要资源支持，通过培养创新创业人才，促进亚洲提高自身的经济竞争力，为全球培养新一代技术人才和创新人才作出贡献。

印尼教育、文化、研究和技术部部长纳迪姆·马卡里姆发表视频致辞。清华大学东南亚中心供图

翠卡·苏卡瓦蒂认为巴厘岛与中国的文化关系悠久，训练营的举办旨在培养幸福、和谐和可持续的领袖和团队，为巴厘岛和中国的人力资源提质增效，期待通过训练营的学习为两国处在创业旅程中的企业家朋友们带来幸福、喜悦、和谐和可持续发展。

印尼巴厘省前副省长翠卡·苏卡瓦蒂发表讲话。清华大学东南亚中心供图

丹多威·叶海亚强调幸福与创业之间的深刻关联，强调其作为创新和重大进展的推动力。他建议，成功的创业不应仅仅关注财务收益，还应将社区和环境的福祉置于优先位置。可持续创业生态系统的创建旨在培养幸福感，同时提供愉悦的学习环境，培养以激情和意志为动力的创业思维。

THE Bootcamp由清华大学提供资金支持，充分依托清华大学优质教育资源，联合多方资源聚焦印尼创新创业人才成长。在训练营第一阶段的教学活动中，印尼海事与投资统筹部长卢胡特·宾萨·班查伊丹走进课堂与学员亲切交流，清华大学教授、清华科技园创始人梅萌，清华大学经济管理学院教授、博士生导师，清华大学二十国集团创业研究中心主任高建，启迪控股股份有限公司执行总裁张金生及其高管团队，印度尼西亚知名风险投资家、BRI Ventures CEO Nicko Widijaja，东南亚独角兽企业Grab印度尼西亚总经理Ridzky Kramadibrata等倾力授课。第一阶段训练营活动包括项目诊断、专题讲座、创投沙龙、行动学习、沙盘演练、主旨演讲等，内容从新企业创立、创新与创业思维、中国创新创业视角、企业投融资等多维度展开，让印尼的创新创业者获取创业需要具备的知识、资源，促进多方跨界交流和创新合作。

学员合影。清华大学东南亚中心供图

(责编：贾文婷、常红)