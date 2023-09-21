人民网北京9月21日电 （崔译戈）9月21日，第六届中国—阿拉伯国家博览会在宁夏银川市开幕，商务部国际贸易经济合作研究院在开幕式上发布《高质量共建“一带一路”下中阿经贸合作报告》。报告显示，十年间，中阿经贸合作实现互利共赢，贸易规模翻了一番，中国对阿拉伯国家直接投资存量增长2.6倍，惠及双方近20亿人民，树立了南南合作典范。

《高质量共建“一带一路”下中阿经贸合作报告》中英文版封面。商务部国际贸易经济合作研究院供图

今年恰逢共建“一带一路”倡议提出10周年和中国—阿拉伯国家博览会10周年。商务部国际贸易经济合作研究院与宁夏回族自治区商务厅在往届报告基础上，对中阿经贸合作新成就、新亮点、新方向进行系统梳理，形成中英文报告。

报告认为，在风云变幻、复杂严峻的国际环境中，中阿政治互信不断深化，形成了全面合作、共同发展、面向未来、牢不可破的战略伙伴关系。中阿经贸合作实现互利共赢、合作领域全方位拓展，能源、基础设施建设等传统领域合作持续深化，绿色低碳、健康医疗等新增长极持续发展，航空航天、数字经济等新领域持续拓展。

报告指出，中国—阿拉伯国家博览会已成为中阿共建“一带一路”的重要平台。自2013年以来，中国—阿拉伯国家博览会已经在宁夏成功举办了5届，共有112个国家和地区、6000多家国内外企业参会参展，累计签订各类合作项目1200多个，在中阿高层对话、经贸合作、信息合作、人文交流等领域持续发挥重要作用。

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