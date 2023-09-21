人民网东京9月20日电 （记者朱玥颖）9月19日，中日和平友好条约缔结45周年庆典晩会在东京板桥区立文化会馆圆满落下帷幕。

中国驻日本大使吴江浩、日本前首相福田康夫、晚会主办方全日本华侨华人社团联合会理事长贺乃和、全华联会长何德伦等百余位嘉宾，以及约1200名在日观众出席了晚会。

9月19日，中国驻日本大使吴江浩（右四）在东京举办的中日和平友好条约缔结45周年庆典晩会上与嘉宾和演职人员合影留念。李振溪摄

吴江浩大使在致辞中表示，45年前，中日先辈以长远的战略眼光和卓越的政治智慧缔结了中日和平友好条约，以法律形式规定，中日应当发展持久的和平友好关系。45年后的今天，中日关系面临复杂的形势和局面，正因为如此，条约的精神尤为珍贵。

吴大使说，回顾历史，民间交流一直是推动中日关系发展的重要力量，衷心期待两国人民以纪念中日和平友好条约缔结45周年为契机，以丰富多彩的交流，超越偏见与成见，让双方之间建立起更加客观真实的相互了解和相互理解。

全华联会长何德伦表示，在日本有110多万名华侨华人，他们是联通中日的重要桥梁，是促进中日和平友好交流合作的不可忽视的民间力量。扩大人文交流、多方面开展中日民间友好交往、促进中日经济共同发展是海外华侨华人的责任和义务。全华联举办本次晚会的目的就是要向中日两国人民传递一个信息：我们都热爱世界和平，期盼中日世代和平友好。

在晚会上，全华联理事长贺乃和向日本前首相福田康夫赠送了一枚特制的中日和平友好勋章，以表彰他在促进中日友好和推动和平发展领域做出的卓越贡献。

9月19日，日本前首相福田康夫在东京出席由全日本华侨华人社团联合会主办的中日和平友好条约缔结45周年庆典晩会。李振溪摄

福田康夫表示，能够获得这一勋章将会成为他珍贵的记忆。他还表示，中国拥有日本25倍以上的国土面积，以及10倍以上的人口数量。如此庞大的国家可以发展到如今政治安定、国泰民安的繁荣景象，十分令人敬佩。他期待各位在日华人与日本民众一起，共同为两国的经济、社会发展做出贡献。

本次晚会演出分为《生生不息梨园情》《民族一家亲》《中日歌曲串烧》三大板块，覆盖中国传统戏曲、少数民族舞蹈和中日两国当代歌曲。其中不仅有多名在日华人和日本艺术家带来的京剧、地方戏、中国传统乐器、日本传统乐器表演，也有多个在日华人艺术团体带来的中国少数民族舞蹈表演，以及中日两国歌手联袂出演的双语歌曲大串烧。

9月19日，中日艺术家在中日和平友好条约缔结45周年庆典晩会上联手打造《高山流水》。中国舞蹈家张屹化身帅气的剑客，日本舞蹈家孝藤右近变身柔美的艺伎，共同演绎了一部精彩的作品。赵海成摄

中日艺术家联手打造的《高山流水》是晚会的一大亮点。在中国古筝演奏家毛丫和日本尺八演奏家长谷川将山的合奏声中，中国舞蹈家张屹化身帅气的剑客，日本舞蹈家孝藤右近变身柔美的艺伎，共同演绎了一部精彩的作品。

在传统文化和经典艺术之外，本次晚会还特别注重对年轻化生态的打造，邀请到了在中日两国的80后到00后观众之间极具影响力的嘉宾和团体。

日本著名摇滚歌手浜口祐梦激情献唱了动画片《网球王子》的片尾曲《SAKURA》，为两国观众展现了日本动漫中的热血青春画卷。在日歌手山宫叡朗与睦新中文学校的小朋友们共同唱跳了流行歌曲《中国话》。

还有两位来自日本的幕后名人也来到了演出现场。一位是中国纪录片导演竹内亮。晚会现场播放了竹内亮拍摄的纪录片《再会长江》的精彩片段。他表示，明年4月，这部纪录片将在日本全国上映。另一位是摄影师高氏贵博。他在日本的大熊猫爱好者中极富盛名。过去12年里，高氏贵博几乎每天都去上野动物园拍摄大熊猫，是中国国宝在日本生活的最忠实的记录者之一。

9月19日，中日和平友好条约缔结45周年庆典晩会演出在一个由6-10岁的小演员共同表演的《欢乐功夫熊猫》节目中拉开了帷幕。赵海成摄

本次中日和平友好条约缔结45周年庆典晩会不仅展现了两国交流在历史上的辉煌成就，更是将目光聚焦当下，强调了友好合作的当代意义。在过去45年里，中日关系曾历经风雨，但友好的种子早已扎根生长。如今，人们怀揣期待，盼望这一友谊之树在未来的岁月里枝繁叶茂，不断为两国的和平与繁荣贡献力量。

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