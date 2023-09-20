杨春燕 崔译戈

9月19日，第20届中国—东盟博览会（以下简称“东博会”）和中国—东盟商务与投资峰会圆满闭幕。今年是习近平主席提出建设更为紧密的中国—东盟命运共同体和共建“一带一路”倡议10周年，也是中国加入《东南亚友好合作条约》20周年。柬埔寨专家和参展商表示，东博会为中柬拓展经贸合作提供广阔平台，推动双方共享发展机遇，造福两国人民。

“铁杆友谊”引领经贸合作

今年，中柬两国开启了建设高质量、高水平、高标准中柬命运共同体的新时代。9月14日至16日，柬埔寨首相洪玛奈对中国进行正式访问，并出席第二十届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式，充分体现了柬埔寨新一届政府对巩固和发展中柬友好的高度重视。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平在接受人民网采访时指出，对柬埔寨而言，东博会是柬埔寨商品寻求出口市场，吸引外国投资的重要契机；柬埔寨积极参会，提高了两国公众对柬中经贸合作潜力的认识，促进双边合作不断走深走实。

中柬签署双边自贸协定已于2022年1月1日生效，这是柬埔寨对外签署的首个双边自贸安排。据中国海关总署统计，2022年中柬双边贸易额160.2亿美元，同比增长17.5%。今年1月至8月，柬埔寨对中国出口额接近9.4亿美元，同比增长16.8%。

金平说，面对当前复杂、严峻的全球治理挑战，柬埔寨对华出口仍保持增长，充分表明柬中经贸伙伴关系韧性强、潜力大。

携手共建“一带一路”

洪玛奈首相本次访华期间，中柬政府发表联合公报，声明双方同意推动“一带一路”倡议同柬埔寨“五角战略”对接，围绕中柬“钻石六边”合作架构，深化中柬全面战略合作伙伴关系，实现两国高质量、可持续的共同发展。

本届东博会主题是“和合共生建家园，命运与共向未来——推动‘一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”，签订投资合作项目470个，总投资额达人民币4873亿元，项目数量、投资总额均创历届新高。

9月17日，中国国务院总理李强出席第二十届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式时表示，中方坚定支持以东盟为中心的区域合作架构，将推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略更好对接，持续推进区域经济一体化。

金平认为，东博会是柬中两国在共建“一带一路”倡议框架下开展经贸合作的重要平台，有利于两国政府官员、商界领袖、专家学者等各界人士深化政策沟通，共商合作。

9月17日，在南宁国际会展中心，观众在东博会“一带一路”国际展区参观。当日，第二十届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式在广西南宁举行。新华社记者 黄孝邦 摄

共促经济高质量发展

本届东博会设置东盟国家“魅力之城”展区，柬埔寨是其中之一。柬埔寨精心布置展区，推出特色歌舞，吸引大批观众“打卡”欣赏。

第20届中国—东盟博览会柬埔寨“魅力之城”展区，柬埔寨歌舞表演吸引观众驻足拍照。人民网 杨春燕摄

柬埔寨展商斯雷·马是首次参加东博会，带来了她种植生产的香米作为展品。她表示，希望借东博会平台推广产品，为促进柬中经贸合作、深化两国友好贡献自己的一份力量。

柬埔寨生产出口燕窝协会主席、柬埔寨柬华理事总会常务副会长吴慧珍从2012年起便连续参加东博会。她表示，柬埔寨企业通过积极参展，学习到了其他国家尤其是中国企业的生产经验，受益匪浅；一些展商在参会期间采购先进的生产机器带回柬埔寨，大大提高了生产效率。

金平指出，柬中经贸合作切实促进双方经济增长、创造就业机会，为柬埔寨减贫事业作出了巨大贡献，对双方共同应对全球治理挑战、实现可持续发展具有重要意义。

吴慧珍说，柬埔寨企业对柬中关系的未来充满期待，希望柬中两国在经贸合作上能更上一层楼。

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(责编：崔译戈、杨牧)