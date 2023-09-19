顾佳赟

近日，柬埔寨新任首相洪玛奈来华进行正式访问，并赴广西南宁出席第20届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会等活动，取得丰硕成果。

政策沟通成效显著。洪玛奈将中国作为双边访问首站，充分表明中国在柬埔寨对外交往版图中的重要地位，也展示了柬埔寨新政府继续奉行对华友好政策的诚意。洪玛奈访华前表示，新政府要让中柬关系好上加好；访华期间，中柬两国签署《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府关于构建新时代中柬命运共同体行动计划（2024－2028）》和系列务实合作文件。中柬两国政府还就发展战略对接达成共识，发布联合公报，同意推动“一带一路”倡议同柬埔寨“五角战略”对接，围绕中柬“钻石六边”合作架构，深化中柬全面战略合作伙伴关系，实现两国高质量、可持续的共同发展。

明确未来合作方向。“一带一路”倡议在柬埔寨落地以来，两国在产能、能源、经贸等领域合作成效明显，深化既有合作是未来方向之一。为促进疫情后经济复苏，中柬青年交流、旅游合作、扶贫减贫等领域合作将加速深化。此外，中柬安全合作将持续扩大。两国将加大针对跨境犯罪的联合打击力度，继续开展军事联演联训。洪玛奈此访打破了西方种种无端揣测，说明中柬“铁杆友谊”并非依靠选边站队的政治博弈，而是基于平等相待、互利共赢的合作原则。

发掘中柬双边合作新潜力。访华期间，洪玛奈与中国国务院总理李强共同见证签署工业、农业、基础设施、数字经济、绿色发展、检验检疫、发展合作等领域多项双边合作文件。洪玛奈政府推行的柬埔寨发展战略“五角战略”，在此前“四角战略”道路、水利、电力和人力四大关注领域的基础上，增加了“科技”一项，并指出在“五角战略”第一阶段，柬埔寨政府将重点关注数字技术发展。在数字技术领域，洪玛奈政府有意借助中国数字技术优势，吸引中国数字企业前往柬埔寨投资兴业：一方面，在地搭建电子商务、信息传输平台，生产电子元器件，引领柬埔寨数字经济新业态发展；另一方面，为柬埔寨培养大批数字技术人才，提升各级各类政府官员的数字化技能。为减少柬埔寨金融市场对美元的依赖，中柬还有望在数字金融领域加强合作。目前，人民币跨境支付系统已覆盖东盟十国，未来，数字人民币推广使用、数字人民币跨境支付系统建设等将在中柬金融合作方面发挥重要作用。

今年正值中柬建交65周年和“中柬友好年”。建交65年来，中柬传统友谊历经国际风云变幻，牢不可破；中柬合作走深走实，成效显著。站在两国关系新起点上，洪玛奈首相此访不仅将推动高质量共建“一带一路”框架下中柬各领域合作不断深化，也为两国携手走向高质量、高水平、高标准的中柬命运共同体新时代夯实基础。

（作者是北京外国语大学柬埔寨研究中心主任）

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