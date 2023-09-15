新华社南宁9月15日电（记者吴思思、赵欢）9月15日上午10时，中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区试运营启动仪式在合作区两国查验点的边界线上举行，这也标志着中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区正式启动试运营。

广西壮族自治区文化和旅游厅有关负责人介绍，试运营时间为2023年9月15日至2024年9月14日，试运营期间实施预约组团、组团限量、限时跨境、团进团出、游览线路限定的管理模式。具体来说，就是在合作区试运营期间，仅向持有中华人民共和国护照、中华人民共和国出入境通行证和越南社会主义共和国护照、越南社会主义共和国入出境通行证的游客开放。去合作区越方一侧旅游的游客，首先通过“中旅趣边关”小程序提前预约参团，每团最低成团人数5人，上限20人，试运营前3个月每天跨境旅游团数量控制在10个以内。从试运营第4个月开始，每天跨境游客人数控制在500人以内。

中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区是中越两国2015年签订《中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府关于合作保护和开发德天（板约）瀑布旅游资源的协定》后，由中国广西壮族自治区与越南高平省共同建设和实施的项目。经过多年努力，目前合作区已经具备条件开展试运营。

据了解，试运营期满后，将再根据试运营期间的合作情况和市场需求，完善设施，丰富业态，磋商下一步正式运营的合作事宜。

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