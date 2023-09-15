新华社巴黎9月15日电（记者徐永春）法国负责数字化事务的部长级代表让-诺埃尔·巴罗15日表示，苹果公司承诺在未来几天内更新在法国销售使用的iPhone12手机的软件，以使其符合欧盟标准。

巴罗当天在社交媒体发文说，自从决定在法国市场下架iPhone12以来，他已经与苹果团队多次沟通，经过商讨，苹果公司承诺将在未来几天内更新这款手机的软件。法国国家频率管理局准备迅速对更新后的手机进行检测，以判断其是否符合相关标准，可能根据检测结果取消禁售措施。

据法新社15日报道，苹果公司发言人在一份声明中表示，将为法国的iPhone12手机发布软件更新，以使其符合法国监管机构执行的标准，期待这款手机继续在法国销售。

法国国家频率管理局12日发布公告称，苹果公司iPhone12手机的电磁波辐射值超出欧盟标准，已要求苹果公司自当日起从法国市场暂时下架这款手机。据该监管机构公布的检测结果，这款手机的肢体比吸收率为5.74W/kg，超出了欧盟规定的4W/kg上限。比吸收率反映的是人体暴露于电磁辐射下身体吸收辐射量的水平。

巴罗12日随即宣布，苹果公司有15天时间来更新相关手机的软件以使其符合标准。如果这家美国公司不采取行动纠正这一缺陷，他可能要求召回法国市场上所有型号的苹果手机。

自从法国测出iPhone12手机电磁波辐射超标后，欧洲多国监管机构表示关切。据路透社报道，苹果公司去年在欧洲营收约950亿美元，售出超过5000万部iPhone手机。

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