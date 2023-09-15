新华社北京9月15日电 9月15日下午，国务院总理李强在人民大会堂会见来华进行国事访问的赞比亚总统希奇莱马。

李强表示，中赞有着深厚的友好传统和广泛共同利益。尽管国际形势风云变幻，中赞两国政治互信不断加强，务实合作日益紧密，树立了发展中国家团结协作的典范。习近平主席同总统先生举行会谈，共同为双边关系发展擘画新蓝图、翻开新篇章。中方愿与赞方共同落实两国元首重要共识，加强战略对接，深化互利合作，推动两国关系不断向更高水平迈进。

李强指出，中赞是发展道路上的好伙伴。中方愿同赞方一道，结合共建“一带一路”和落实中非合作论坛“九项工程”及中非领导人对话会成果，不断提升两国合作的战略性和可持续性，做大做强矿业和基础设施建设等传统领域合作，积极打造工业和农业现代化、绿色发展、数字经济等合作新增长点，走出一条发展中国家互惠互助、共同振兴的现代化道路。双方要加强相互理解和支持，捍卫两国和发展中国家共同利益。

希奇莱马表示，赞中两国拥有全天候友谊，两国关系坚如磐石。在中国共产党领导下，中国走出一条成功的发展道路，取得巨大成就。赞方恪守一个中国原则，愿同中方深化工业、农业、经贸、科技、旅游等领域合作，实现可持续发展。赞方反对“中国债务陷阱论”，反对“经济脱钩”，愿同中方促进共同发展。

吴政隆参加会见。

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