新华社北京9月15日电 题：雷曼事件15年，美国伤害世界经济劣行依旧

新华社记者邓茜

15年前的今天，美国金融巨头雷曼兄弟公司宣布申请破产保护，成为美国次贷危机导火索，进而引发全球金融海啸。15年后，在上一轮危机给世界造成的伤害仍未完全消解的今天，美国奉行大放急收的货币政策，强推“脱钩断链”，挥舞制裁大棒，扭曲世界经济运行，危及世界经济复苏。

反思2008年国际金融危机，美国宽松货币政策提供了滋生的温床。美国监管落后缺位，华尔街投行痴迷于高杠杆、高回报、高风险的经营模式，造成美国资本市场泡沫膨胀，最终酿出席卷全球的危机。15年后，美国经济和金融治理问题依然突出。美国硅谷银行于今年3月倒闭，成为自上一轮危机以来美国最大的银行倒闭事件。之后美国又发生签名银行和第一共和银行关闭事件，引发国际金融市场动荡。美国2018年放松对中小银行的监管要求，为今年的银行业危机埋下隐患，但这场银行业危机发生的主要原因还是美联储持续激进加息。

过去几年中，为应对新冠疫情冲击，美国实施激进的货币和财政“双宽松”政策，推升通胀至40年来高点。为缓解通胀压力，美联储自2022年3月开启激进加息周期，给世界经济造成严重负面外溢效应，多种非美货币大幅贬值、新兴市场面临资本外逃，结果许多国家的央行被迫进行“伴随式”加息。

长期以来，美国利用美元在国际货币体系中的霸权地位，转嫁国内危机，收割世界财富，损害他国经济金融稳定和民众福祉。美国货币政策处于扩张周期时，大量资本流向全球，助推资产价格泡沫，赚取高额增值收益；美国货币政策进入收缩周期时，资本回流美国，把本币大幅贬值、资产价格崩盘的恶果留给他国。

具体来说，过去一年多美联储持续加息，这一“强收缩”导致美国国债等美元资产受到追捧，从而让美国能以极低成本吸纳美元回流。美国政府债务规模连年攀升、债务闹剧反复上演，美债触顶的警报不断鸣响，其应对方法就是债务货币化，通过大量增发美元来直接偿还外债和稀释外债负担，其实质就是割其他国家的“韭菜”，让世界各国为美国经济和金融问题埋单。美国还将美元当成一种地缘政治武器，频频祭出制裁大棒，对他国动辄采取冻结资产、阻碍交易和长臂管辖等手段，这也严重破坏国际秩序，威胁经济金融稳定。

2008年国际金融危机爆发后，各国在纷纷采取应对措施的同时加强国际协作，完善金融监管，推进全球经济治理改革。正是国际合作阻止了全球金融危机演变成“大萧条”，这是国际社会在应对这场危机中汲取的重要经验。但十多年后，面对全球经济复苏乏力，美国却大搞“脱钩断链”，推动所谓“去风险”，导致全球合作遭遇逆流。

雷曼之“殇”15年，美国伤害世界经济劣行依旧。

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