新华社北京9月15日电

中华人民共和国和赞比亚共和国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，赞比亚共和国总统哈凯恩德·希奇莱马于2023年9月10日至16日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，两国元首在亲切友好气氛中举行会谈，就中赞、中非关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛重要共识。中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别同希奇莱马总统会见。

两国元首珍视两国老一辈领导人亲自缔造的全天候友谊，高度评价两国建交、特别是进入新时代以来政治、经济等领域密切合作关系。两国元首决定将双方关系提升为全面战略合作伙伴关系。

一、关于携手构建人类命运共同体

中赞在国际事务中相互支持，在维护发展中国家共同利益和国际公平正义方面作出表率，为维护地区和世界和平与发展作出积极贡献。

（一）双方重申坚持真正的多边主义，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护国际社会团结合作，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建人类命运共同体。

（二）双方重申支持联合国权威，一致认为有必要对联合国及安理会进行改革，使发展中国家发挥更大作用，支持扩大非洲在安理会的代表性和发言权，纠正非洲遭遇的历史不公。赞方重申“埃祖尔韦尼共识”重要性并感谢中国是二十国集团中首个支持非盟加入二十国集团的国家。

（三）双方一致认为，必须从本国实际出发，探索符合本国人民需求的民主道路。

（四）双方一致认为，发展人权是全人类共同的事业，各国都要坚持以生存权、发展权为首要的基本人权，各国人权发展道路必须根据各国国情和本国人民意愿来决定，应在相互尊重和平等相待基础上开展人权交流与合作。

（五）双方一致认为，气候变化是全人类面临的挑战，需要国际社会共同努力应对。发达国家对气候变化负有不可推卸的历史责任，应该率先承担大幅减排义务，切实兑现向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持的承诺。

（六）赞方感谢中方作为二十国集团共同框架下赞比亚债权人委员会共同主席对赞比亚债务处置发挥的关键作用，赞赏中方为推动赞比亚债务问题可持续解决所付出的不懈努力。

（七）双方高度评价中非合作论坛对推进中非全面战略合作伙伴关系的重要作用，同意就中非合作论坛事务加强磋商和协调，共同落实好《达喀尔行动计划（2022－2024）》框架内各领域务实合作。

二、深化高质量共建“一带一路”合作

（八）双方将在2018年签署的《中华人民共和国政府与赞比亚共和国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》基础上，深化高质量共建“一带一路”合作，推动相关领域务实合作取得更加丰硕成果，并共同维护双方合作项目及企业人员安全。赞方高度评价“一带一路”倡议提出十年来在促进共建国家经济发展和民生改善方面发挥的积极作用，预祝第三届“一带一路”国际合作高峰论坛圆满成功，愿加紧将赞比亚《第八个国家发展规划》同“一带一路”倡议对接，促进合作共赢、共同发展。

（九）双方将建立绿色发展战略伙伴关系，加强在环保、应对气候变化、绿色经济、风险应急机制建设等领域合作，深化光伏等可再生能源、电动汽车相关产业互利合作，促进能源转型、保障能源安全。赞方赞赏中方坚持绿色低碳发展、积极参与应对气候变化国际合作的努力、决心和行动，将以此为机遇推动双方相关合作。

（十）双方将加强矿产勘探开采及产业增值领域互利合作。赞方邀请中国矿企继续积极参与矿业合作。中方鼓励中国企业参与投资赞新能源电池价值链开发项目，支持赞产业链升级和提升自主发展能力。

（十一）应赞方所请，中方愿按照市场化、商业化原则支持坦赞铁路升级改造。

（十二）双方欢迎中国企业通过政府和社会资本合作等多种形式参与基础设施建设合作。

三、关于落实全球发展倡议

中赞是维护国际和平发展的积极重要力量。双方率先落实全球发展倡议是加强双边关系的具体举措。

（十三）赞方再次热烈祝贺中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，热烈祝贺习近平主席再次当选中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席和中央军委主席，高度评价新时代十年中国取得的伟大成就，认为中国式现代化创造了人类文明新形态，为广大发展中国家独立自主迈向现代化、探索现代化道路的多样性提供了全新选择。赞方愿向中方学习中国式现代化成功经验，完全相信在中国共产党领导下，中国将全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

（十四）中方高度赞赏赞比亚长期保持政局稳定和同域内其他国家的和平友好关系，积极评价赞比亚在希奇莱马总统带领下，在发展经济、改善民生等方面取得的成就。中方相信在希奇莱马总统领导下，赞比亚将全面落实《第八个国家发展规划》和实现经济转型，赞比亚人民生活将更美好，希奇莱马总统将为维护区域和世界和平与发展发挥更大积极作用。习近平主席祝贺并支持希奇莱马总统接任东部和南部非洲共同市场轮值主席及南部非洲发展共同体政治、防务和安全机构轮值主席。

（十五）中方重申坚定支持赞比亚人民自主选择符合本国国情的发展道路，坚定支持赞比亚维护国家独立及主权、安全和发展利益。赞方重申坚定奉行一个中国原则，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的努力。赞方支持中方维护新疆、西藏、香港繁荣稳定的正当举措，相信中方有能力维护国家主权和安全，反对任何损害中国主权和领土完整的言行。

（十六）赞方赞赏习近平主席提出全球发展倡议，领导各国将发展议题重新置于国际议题的核心，推动加快落实联合国2030年可持续发展议程。中国欢迎赞比亚正式加入“全球发展倡议之友小组”，双方将在全球发展倡议框架下推进各领域务实合作。

（十七）双方认为应以庆祝2024年两国建交60周年和赞比亚独立60周年为契机，进一步发挥元首外交的政治引领作用，保持高层交往与对话势头，增进政治互信，巩固双边关系政治基础。双方强调，“相互尊重、平等相待、共同发展”是中赞关系的重要原则。

双方一致认为，中赞加强务实合作、密切经济联系符合两国人民根本利益。双方同意将2024年定为中赞经贸年。

（十八）双方将加强贸易合作。中方将邀请赞方继续参加中国国际进口博览会，积极研究给予赞比亚更多特色商品市场准入，为赞方在中国举办贸易推介活动提供便利。赞方感谢中方邀请，赞赏中方高水平对外开放一系列重大举措。中方支持非洲大陆自贸区建设。

（十九）双方将加强投资合作。双方同意建立投资合作工作组机制，促进数字经济、绿色发展等领域投资合作。中方鼓励更多中国企业在赞比亚制造业开展投资合作，创造更多就业，履行社会责任。赞方将通过建立“一站式”平台等方式进一步改善营商环境，为中国企业在赞比亚投资经营提供便利。双方将加强经贸合作区建设，支持在赞比亚经贸合作区升级为产业链供应链合作示范区。中方支持赞方来华为园区招商引资。

（二十）双方将落实《中华人民共和国和赞比亚共和国关于深化农业合作和保障粮食安全的联合声明》。赞方将为中国企业在赞比亚进行农业投资提供必要支持。中方鼓励中国企业在赞比亚开展农产品全产业链合作及投资化肥、农药、农机等生产。

（二十一）双方鼓励在贸易和投资中更多使用本币结算，便利两国企业减少汇兑成本、降低汇率风险。双方还将为推动本币结算创造良好的政策环境，支持在赞人民币清算行发挥更大作用。

（二十二）双方认识到，重新激活的穆隆古希纺织厂将采用现代高效技术，符合赞比亚政府的工业化发展战略，促进农产品加工和对华出口增值，从而创造就业、减轻贫困，特别是在从事棉花种植的农村社区。中方鼓励有实力的中国企业按照市场化原则积极推进相关工作。

四、关于落实全球安全倡议

赞方支持习近平主席提出全球安全倡议，中赞愿共同落实全球安全倡议，为推动世界持久和平与发展作出贡献。

（二十三）双方赞赏对方在维护地区和世界和平稳定方面作出的积极贡献。双方一致同意，各国应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话以和平方式解决国家间的分歧和争端，坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。

（二十四）双方承诺保护本国境内对方公民及机构的安全和合法权益。

（二十五）双方将进一步加强和平与安全领域的交流与合作，密切两国军方高层交往，加强在人员培训、打击跨国犯罪、军事医学、装备技术等领域合作。中国将继续向赞比亚派遣军事医疗专家组。

（二十六）赞方赞赏中方提出的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》。中方赞赏希奇莱马总统同其他非洲国家领导人组成和平代表团访问俄罗斯和乌克兰，并提出“非洲和平倡议”。双方一致认为，对话谈判是唯一可行出路，一切有利于和平解决危机的努力都应得到鼓励和支持。双方呼吁国际社会合作应对危机在粮食、能源、金融、交通等领域造成的外溢效应，减少对广大发展中国家特别是非洲国家的负面影响，呼吁更多国家为推动危机和平解决发挥建设性作用。

（二十七）双方支持在应对气候变化、供应链产业链稳定畅通等领域合作，避免将能源和粮食安全问题政治化、武器化，维护能源和粮食供应畅通、价格稳定。

五、关于落实全球文明倡议

双方认识到，世界各国在求和平、谋发展、探索现代化道路过程中面临共同挑战，需要团结、协作、对话，但分裂和对抗仍在阻碍国际团结合作。为此，中赞应率先落实全球文明倡议，加强文明交流、促进民心相通。

（二十八）两国执政党将在独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内部事务原则基础上加强党际交往合作，开展党的建设、治国理政经验交流等活动。

（二十九）赞方支持习近平主席提出全球文明倡议。双方高度评价两国在文化、旅游、教育、公共卫生、青年、智库、媒体、体育等领域合作成果，同意加强上述领域合作。双方将于2024年举办中赞文化和旅游年。

（三十）中方赞赏赞方对访赞中国游客实施免签证待遇。赞方感谢中方将赞比亚列为中国旅行社出境团队旅游第二批试点国家，欢迎中国公民赴赞旅游。双方同意提高人员往来便利化水平。

（三十一）双方将加强卫生领域合作。中方将继续支持赞比亚公共卫生系统建设，并继续向赞比亚派遣医疗队。赞方感谢中国对赞比亚卫生健康领域特别是在新冠疫情期间的持续支持。

（三十二）双方期待早日开通两国直飞航班，进一步促进人员往来。

双方一致认为，希奇莱马总统访华取得圆满成功，对促进中赞关系发展及推动构建高水平中非命运共同体具有重大意义。希奇莱马总统对习近平主席及中国政府和人民在访问期间给予的热情友好接待表示衷心感谢。希奇莱马总统邀请习近平主席于2024年两国建交60周年之际访问赞比亚。

(责编：崔译戈、常红)